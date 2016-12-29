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Экономика Итоги года: 2016

Скарлетт Йоханссон стала самой "прибыльной" актрисой 2016 года

Фильмы с ее участием собрали в мировом прокате свыше $1,2 млрд

Скарлетт Йоханссон стала самой "прибыльной" актрисой 2016 года
Американская актриса Скарлетт Йоханссон
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала самой "прибыльной" для киностудий актрисой в 2016 году - фильмы с ее участием собрали в мировом прокате свыше $1,2 млрд, пишет журнал Forbes.

Главным образом успех обусловлен ее участием в картине про супергероев из вселенной Marvel "Первый мститель: Противостояние", которая собрала в мировом прокате $1,15 млрд и является самым кассовым фильмом года, и съемках в фильме-мюзикле братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь", сборы которого составили около $63 млн.

Актеры Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, также сыгравшие в "Первом мстителе", делят второе и третье место в рейтинге, при этом других фильмов с их участием в уходящем году не выходило.

Дальше в рейтинге следуют актеры, задействованные в супергеройском кино от конкурирующей комикс-студии DC, "Отряд самоубийц" (мировые сборы - $745 млн) и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" ($873 млн).

Марго Робби занимает четвертое место; помимо роли Харли Квинн из "Отряда самоубиц" на счету австралийской актрисы съемки в фильме "Тарзан. Легенда", заработавшем в прокате $357 млн.

Американка Эми Адамс, кассовые сборы от фильмов с участием которой достигли $1,04 млрд, расположилась на пятой строчке. В прошлом году она сыграла возлюбленную Супермена Лоис Лейн, ученую-лингвиста в фильме про пришельцев "Прибытие" ($145 млн), а также снялась в независимом кино дизайнера Тома Форда "Под покровом ночи", который едва ли ждет кассовый успех, но который уже получил массу положительных отзывов от критиков.

Бен Аффлек и Генри Кэвилл, сыгравшие соответственно Бэтмена и Супермена, занимают шестое и седьмое места. Г.Кэвиллу для попадания в рейтинг хватило одной роли, тогда как Б.Аффлек, режиссер следующей картины про "Бэтмена", также появился в кино "Расплата", заработавшем в мире почти $150 млн.

Неожиданный успех сравнительно малобюджетного супергеройского кино "Дэдпул" ($58 млн против $175 млн у "Отряда самоубийц" и по $250 млн у "Первого мстителя" и "Бэтмена против Супермена"), сборы которого составили $783 млн, поднял на восьмую строчку канадца Райана Рейнолдса.

Единственным, кто попал в топ-10 не благодаря фильмам о супергероях, стала британка Фелисити Джонс, исполнившая главную роль в спиноффе космической саги "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Его сборы уже превысили $615 млн, и он до сих пор является самым популярным фильмом в американских кинотеатрах.

Десятую строчку занял Уилл Смит, кроме провалившейся в прокате драмы "Призрачная красота" успевший в минувшем году сняться в "Отряде самоубийц" в роли главы отряда, наемника Дэдшота.

Теги: Скарлетт Йоханссон
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