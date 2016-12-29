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Экономика Итоги года: 2016

Итоги 2016 года: Интернет-индустрия. Не достучаться до небес

Заканчивающийся год в части сотрудничества отрасли с государством стал практически провальным

Итоги 2016 года: Интернет-индустрия. Не достучаться до небес
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Всего год назад президент страны призывал интернет-отрасль выстраивать отношения с государством и "искать общие решения", даже встречался с ее представителями, обзавёлся советником по вопросам индустрии. И вроде бы все услышали наставления главы государства - институты и ассоциации активно кинулись общаться с властью, создавались рабочие группы, прорабатывались совместные инициативы. Однако что-то пошло не так, и 2016 год в части сотрудничества отрасли с государством стал практически провальным.

На одном из отраслевых мероприятий власть и отрасль даже сравнили с разноименно заряженными частицами, которые действуют против законов физики. И пока частицы все же пытались притягиваться, интернет разрастался и становился всепроникающим, а экономика - все более цифровой.

Трудности диалога не означают, что государство неадекватно оценивает роль отрасли в истории. Всего несколько лет назад "Яндекс" был нужен российским антимонопольщикам разве что для того, чтобы погуглить цены на бензин в рамках очередного "дела нефтяников". Теперь, к радости или к печали, жаловаться на недостаток внимания надзорного ока отрасли не приходится.

Мобилизация рунета. Выход из кризиса

В целом, интернет-отрасль положительно оценивает результаты уходящего года - кризисный сценарий развития (рост на уровне 8-10%) сменился на консервативный (10-15%). Эксперты ожидают, что такой темп роста интернет-отрасль сохранит в ближайшие несколько лет.

"У нас (в интернет-отрасли - ИФ) кризис, но мы растем, - отмечал осенью замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. - Кризис был для отрасли позитивным фактором - половина интернет-игроков из-за кризиса вынуждены были заняться разработкой новых продуктов и сервисов. Также кризис заставил их заняться повышением производительности труда - рост этого показателя за 2015-2016 годы составил около 20%".

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем интернет-рынков (контент и сервисы) по итогам года составит 1,581 трлн рублей (рост на 16,6%). При этом уже 25% экономики Рунета, или 0,6% российского ВВП, приходится на мобильный интернет.

Последние два года аудитория Рунета растет исключительно за счет мобильной составляющей. На сегодня в стране уже 62 млн пользователей мобильного интернета.

По официальным данным StatCounter, в ноябре 2016 года мобильный трафик (глобальный) обогнал трафик с десктопа. Таким образом, mobile first, который все так долго предрекали, официально наступил.

"В апреле 2016 года мы поняли, что стали мобильной компанией: в большинстве наших проектов основной трафик идет именно с мобильного. Это логичный итог работы, которую мы начали уже довольно давно, и мы продолжим развивать это направление как на российском, так и на международном рынке", - сообщила "Интерфаксу" вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения "Почта и портал" Анна Артамонова.

При этом индустрия прошла этап, когда создание мобильных продуктов было новой задачей. Для многих людей смартфон уже является единственным устройством для выхода в интернет.

"Сейчас приходит понимание, что разделять сервисы по способу использования не вполне верно. Это цельная сущность, которая должна учитывать платформу, на которой человек взаимодействует с ней. Производительность мобильных устройств тоже растет, и с их помощью можно решать более сложные технологические задачи", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

Реклама - топливо интернета

Выйти из кризиса прошлого года удалось и рекламному рынку. Бурного роста нет, но все же рекламодатели уже почти вернулись к докризисным рекламным бюджетам.

Поспособствовал росту в основном сегмент интернета, который уже догоняет ТВ по рекламным доходам. Рекламодатели тратят в сети до 38% бюджетов, а в эфире - 42%, следует из данных Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Правда, не все эксперты согласны с таким цифрам, ссылаясь на методику оценки. Но тренд все же очевиден. Эксперты IAB Russia, со ссылкой на данные eMarketer, указывают, что в среднем по Европе интернет обошел по рекламным доходам ТВ в 2015 году. В Великобритании, например, это произошло несколько лет назад, но в других странах пока преобладает ТВ. В США, как ожидается, интернет обойдет телевидение уже в 2017 году.

Крупнейшие российские интернет-компании - "Яндекс" и Mail.ru Group по итогам 9 месяцев 2016 года заработали на двоих 64 млрд рублей на рекламе (как контекстной, так и медийной), а их общая совокупная выручка составляет 82,9 млрд рублей. При этом у "Яндекс" доля онлайн-рекламы в структуре выручки составляет почти 100%, у Mail.ru меньше, но вклад все же значительный - 43%.

В "Яндексе" считают, что стратегический вектор развитии рекламы на ближайшие годы будет связан с объединением в единую систему маркетинговых и рекламных инструментов в онлайне и офлайне.

Однако привычное потребление контента - серфинг - под угрозой. И на это есть все основания.

Крупнейшие мировые интернет-корпорации отмечают возросшую популярность блокировщиков рекламы в сети. По данным eMarketer, порядка 23% интернет-пользователей США старше 15 лет использовали (данные на конец сентября) специальный софт, который блокирует показы рекламы на сайтах.

Поспособствовать росту популярности блокировщиков намереваются телекоммуникационные операторы, постепенно превращающиеся в "трубу" для интернет-трафика, на котором зарабатывают интернет-компании.

Так, МТС изучает вопрос блокировки рекламы в интернете и ищет подрядчика для проекта под названием "Блокировка рекламы на сети по запросу абонента". А ранее оператор с холдингом Rambler&Co запустили совместный сервис, который позволяет абоненту МТС получать доступ к ресурсам Rambler без рекламы за 6 руб. в день. Однако услуга доступна на конкретных ресурсах и по договоренности с их владельцем.

МТС предупреждает, что "присматривается к такой возможности", ведь неясны юридические последствия. "Вымпелком" не планирует вводить такие услуги, "Мегафон" также пока не заявлял о таких планах.

Шок - это по-нашему

С весны-2016 только ленивые не обсуждали - но даже ленивые как минимум знали, о чем речь - так называемый "закон Яровой" (характерно, что именно в высокотехнологичной отрасли прижилась американская манера называть законопроекты именем авторов). Пакет антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывает операторов и интернет-компании хранить весь пользовательский трафик в срок до шести месяцев и полугода соответственно. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Законопроект, как, впрочем, и большинство других законодательных актов в области интернета, был принят стремительно - под эгидой борьбы с терроризмом и во имя национальных интересов.

Затраты на исполнение телеком-компании оценивали по-разному, но все сходились в том, что они превысят их годовую выручку, а в итоге гарантируют убытки, а бюджету - сокращение налоговых поступлений. Но если операторы связи пытались как-то консолидировано противостоять нововведению и выступали с лозунгами против закона, поясняя, что не ждут от применения "пакета Яровой" ничего хорошего, то интернет-отрасль, можно сказать, отмолчалась в сторонке.

"Яндекс" и вовсе заявил, что компания не ожидает существенного влияния "пакета Яровой" на бизнес компании, а Mail.ru Group, на чьи плечи вряд ли ляжет ответственность исполнения закона в той же мере, что и на телеком, называла завышенной оценку стоимости реализации. Более того, в конце года компания запустила для корпоративных клиентов сервис по хранению данных на мощностях своих центров обработки данных (ЦОД) и в краткосрочной перспективе готова зарезервировать под этот проект мощности, обеспечивающие хранение десятков петабайт данных. При этом Mail.ru позиционирует этот сервис, в том числе, как способ выполнения требований по "пакету Яровой".

Параллельно с этим рынок искал выгодополучателей от реализации закона и желающих "погреться у костра".

Организовать полугодовое хранение всей интернет-переписки, разговоров и контента россиян - дело не из сложных: если, например, поставить такую задачу перед "Ростехом", госкорпорация, несомненно, справится, не сомневался сенатор Озеров. Потом уже сам глава госкорпорации Сергей Чемезов выступил с предложением создать единый ЦОД с операторами связи для реализации закона. Однако в ФСБ поставили под сомнение инициативу и отметили, что она "требует проработки". Также предложение госкорпорации не поддержало Минкомсвязи.

В конце декабря министерство опубликовало подзаконные акты, которые разъяснили, каким образом должен быть реализован закон. Отрасль ожидала смягчения условий хранения пользовательского трафика, однако не дождалась. В "Мегафоне" тогда вновь отметили, что проекты актов в развитие закона по-прежнему готовятся без обсуждения с отраслью.

Время для обсуждения и изменения условий хранения данных еще есть, но, возможно, спокойствие интернет-отрасли обосновано и окажутся правы те эксперты, которые посчитали, что закон принят "про запас" и реально будет запущен в том объеме и в то время, когда у властей в этом будет насущная необходимость.

Разговоры немого с глухим

Пока большинство россиян будет отмечать наступление нового года застольем и народными гуляньями, вступят в силу закон о "новостных агрегаторах" и закон, вводящий так называемый "налог на Google". В случае с этими законами самая прогрессивная отрасль, у которой есть все средства коммуникации, так и не смогла достучаться до законотворцев, чтобы разъяснить последствия.

Впрочем, на некоторые уступки государство все-таки пошло. Из закона о "новостных агрегаторах" ушло положение об ограничении иностранного капитала до 20%, а "налог на Google" будет взиматься только с иностранных компаний, хотя в первоначальной версии законопроекта НДС распространялся и на российские.

В предстоящем году власть продолжит обсуждать несколько резонансных законопроектов, ни один из которых не вызывает оптимизма у отрасли.

Так, еще одному сегменту отрасли - онлайн-кинотеатрам - придется отстаивать право на финансирование, да чего уж там, полноценное существование вообще. В конце ноября в Госдуму внесен законопроект, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% в онлайн-кинотеатрах. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства.

Интересно, что разработкой документа занимался Медиа-коммуникационный союз (МКС), членами которого являются операторы связи и медиакомпании. Игроки рынка раскритиковали законопроект МКС и отмечали, что не участвовали в его обсуждении, а идейным вдохновителем документа стал Роскомнадзор.

Несмотря на критику, документ поступил в Госдуму почти без изменений.

При этом сегодня на российском рынке онлайн-видео есть множество проблем: например, телеканалы и производители фильмов теряют огромные суммы на пиратстве, утверждают игроки рынка. А задачи нынешнего проекта до конца не ясны, хотя МКС заявлял, что цель - обеспечить равные условия всем участникам рынка. Отрасль утверждает, что не собирается сдаваться и планирует направить силы (какие именно - неизвестно) на смягчение условий законопроекта или полного отказа от его принятия.

Власть в 2016 году также серьезно озаботилась защитой всего российского сегмента интернета. И хотя профильный министр Николай Никифоров сначала отрицал даже возможность проработки соответствующего документа, в ноябре Минкомсвязи опубликовало законопроект, который вводит понятие так называемой критической инфраструктуры интернета (национальные домены зоны .ru и .рф, точки обмена трафиком, все автономные системы, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам), предусматривает создание государственной информационной системы (ГИС) обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета. Предполагается, что все основные элементы интернет-инфраструктуры должны принадлежать гражданам России и государству.

Как будет происходить процесс отделения российского сегмента интернета от глобального, пока не ясно. Но советник президента Герман Клименко предупреждает, что Россия должна быть готова к "отключению от мирового интернета". Поэтому перед государством стоит задача - отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы "защититься", заявил он.

Не ОК, Google

В августе казалось, что показательное дело "ФАС vs Google" успешно завершено. И арбитражный, и апелляционный суды взяли сторону ФАС - оставлено в силе предписание службы, по которому Google должна была исключить из соглашений с производителями Android-устройств ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков, кроме самой Google. При этом ФАС назначила американской компании штраф в размере 438 млн рублей.

Вот только Google решила быстро не сдаваться. Компания обжаловала решение апелляционного суда в кассационной инстанции в октябре.

Помимо этого, августе-сентябре Google подала еще два иска к ФАС, которые были объединены в одном деле. Компания требует признать незаконным решение ведомства о штрафе в 438 млн рублей. В ноябре были поданы еще три иска, два из них - о признании незаконными административных штрафов по 500 тыс. рублей, которые были назначены Google Inc. и Google Ireland Ltd. за неисполнение предписания ФАС.

"У государства всегда много возможностей добиться от компаний исполнения решений своих судов - и государство никогда не смирится с игнорированием таких решений, - заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ноябре. - Сейчас этап, когда выпишем компании повторный штраф. После повторного штрафа, при невыполнении компанией предписания, подадим иск о принуждении к его исполнению".

По истечении нового срока исполнения предписания (28 ноября - ИФ), в который Google так и не предоставила информацию о его исполнении, ФАС назначила компании очередной административный штраф - на 1 млн рублей. Более того, как и предупреждал Артемьев, служба подала иск о принудительном исполнении предписания. Если компания проиграет это дело, рассмотрение которого намечено на январь, менеджеры Google Inc. и Google Ireland Ltd. могут понести ответственность вплоть до уголовной.

Так сложилось, что обострение разбирательств с Google (назначения штрафов, подача исков и пр.), как будто послужило спусковым крючком - ФАС активизировала свою деятельность и по другим направлениям IT- и интернет-рынка.

В рамках расследования крупного картельного сговора на торгах по поставкам IT-оборудования ФАС занялась проверкой ряда производителей такой техники - в частности, Lenovo и HP. В дальнейшем ФАС возбудила дело в отношении компаний-поставщиков компьютерной техники.

Несколько ранее, в августе, служба возбудила дело в отношении компаний группы Apple Inc. по подозрению в координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях 16 российских ритейлеров. Расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени.

После этого Федеральная антимонопольная служба занялась проверкой всех крупных игроков рынка мобильных гаджетов. Так, в российские офисы производителей LG, Alcatel, Sony и Asus были направлены запросы в связи с жалобами на признаки ценового сговора при продаже флагманских моделей смартфонов компаний.

Не осталась без внимания российская "дочка" Apple - ООО "Эппл Рус". Эту компанию ФАС заподозрила в злоупотреблении доминирующим положением по жалобе пользователя iPhone - компания, являющаяся единственным поставщиком Apple Inc в Россию, не в состоянии обеспечить возможность использования смартфонов iPhone в течение срока их службы. Речь идет о том, что в Россию не поставляется ряд комплектующих к смартфонам Apple, что не позволяет производить их ремонт. Вместо этого компания предлагает пользователям менять "старый" смартфон на новый с доплатой.

Громко о себе заявил и другой надзорный орган - Роскомнадзор, который в суде отстоял право включить соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В ноябре российские операторы по требованию регулятора начали блокировку сайта http://linkedin.com.

Роскомнадзор смог доказать, что соцсеть не выполняет требование российского законодательства о локализации персональных данных граждан РФ на территории России.

"Существует конспирологическая теория, что Linkedin - первая ласточка, на которой Роскомнадзор апробирует свои методы, а потом возьмется уже за серьезные социальные сети. На самом деле, причина была другая. Мы обратили внимание на то, что именно из социальной сети Linkedin было наибольшее количество утечек личных данных", - говорил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью на телеканале НТВ.

Вопросы без ответов

Процесс интеграции интернет-экономики в общую экономику набирает обороты - времена самостийности стали историей. По мере увеличения уровня проникновения интернета в экономику уровень регулирования будет увеличиваться, а белых пятен будет все меньше.

Вопрос только в том, насколько это регулирование будет мешать или помогать появлению синергии при активном проникновении интернет-технологий в еще неосвоенные или мало освоенные сферы экономики.

"Яндекс" считает, что основные вызовы для всех сервисов сегодня - это персонализация в решении задач пользователя, способность взаимодействовать с человеком в любой форме (текст, голос или картинка, в идеальных условиях или с искажениями), умение отдавать ответ или решение на любых устройствах и в любых средах (десктоп, мобильность, ТВ).

Поэтому в 2017 году один из самых насущных вопросов, на который должна ответить индустрия - и не теорией, а работающей инфраструктурой, - касается создания саморегулирующейся, гибкой системы взаимодействия пользователей и площадок.

Еще один открытый вопрос - как будут реализовываться наполеоновские планы в другом сегменте интернета, электронной коммерции (e-commerce). Около года ведомства и отрасль обсуждают возможное создание "русской Alibaba", претенденты на этот статус не жалеют бумаги на письма в высокие инстанции с просьбой о поддержке. Краеугольным камнем этой концепции должна стать интернет-компания, которая будет проводником и единым окном для выхода российских производителей на мировые рынки. Несмотря на плотный информационный поток и обращения к президенту, результат пока не слишком убедительный - ведомства пока не в восторге от гигантомании в e-commerce. А попытки продвигать российские товары на зарубежных площадках наталкиваются на вполне онтологическую проблему: чтобы продавать, надо производить, а у России нет имиджа страны, которая производит товары (не считая тех, которые безо всякого интернета продает "Рособоронэкспорт").

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