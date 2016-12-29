Рынок акций возобновил рост на новостях о перемирии в Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ не оставляет попыток подрасти в оставшееся торговое время уходящего года, во второй половине дня индекс ММВБ поднялся к 2200 пунктам на новостях о перемирии в Сирии и ослаблении рубля; реакция инвесторов на введение США санкций к России за якобы хакерские атаки оказалась нейтральной.

К 16:30 по московскому времени индекс ММВБ составил 2195,51 пункта (+0,6%, минимум дня - 2169,51 пункта), индекс РТС - 1142,13 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 60,57 рубля (+0,24 рубля), днем курс опускался до 60,11 рубля.

В лидерах роста выступают акции ВТБ (+1,1%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Мечела" (+1%), "Норникеля" (+1%), Сбербанка (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+2%), "РусГидро" (+0,9%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,2%), "Россетей" (-0,6%).

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. Режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Переговоры с лидерами умеренной сирийской оппозиции велись Минобороны РФ при посредничестве Турции в течение двух месяцев.

Индексы в США в среду снизились на 0,6-0,9% на фоне подешевевших акций компаний строительного и сырьевого секторов на данных о сокращении числа незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце (показатель снизился на 2,5% вместо ожидавшегося роста на 0,5%).

Вслед за Америкой опустилась в четверг фондовая Азия, проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,1-0,3%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и подросла нефть после просадки на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе.

По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 16:30 МСК в четверг составила $57,17 за баррель (+0,4%), цена WTI - $54,0 за баррель (-0,1%).

Между тем с нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.

Как отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов, нефть "топчется" чуть выше $57 за баррель Brent в ожидании данных от Минэнерго США. Новостной фон смешанный: опрос Bloomberg отражает ожидания по снижению запасов на 1,5 млн баррелей, а API, напротив, прогнозирует рост на 4,2 млн баррелей. Ослабление позиций доллара и общий фон в целом на стороне нефти, что дает основание рассчитывать на сохранение текущих отметок. Однако год все же будет закрываться фактически на данных от Минэнерго США, при этом торги уже "тонкие", то есть "разбег" по цифрам на закрытии может быть заметным.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, особой решимости серьезно двигать индексы в ту или иную сторону перед новогодними праздниками не наблюдается. Нефть остается выше $57, на внешних площадках волатильность минимальная. Даже "домашняя" статистика не впечатляет, хотя ей можно и удивиться: PMI в обрабатывающих отраслях РФ вырос в декабре до максимума за 69 месяцев, или до 53,7 пункта по сравнению с 53,6 пункта в ноябре. Таким образом, есть надежды на то, что IV квартал экономика РФ закроет ростом.

"КАМАЗ" (+1,2%) сообщает, что планирует получить прибыль по МСФО в 2016 году на уровне 200-230 млн рублей против убытка в размере 2,38 млрд рублей годом ранее. Индекс РТС завершает год на четвертой строчке самых растущих индексов. Он уступил лишь бразильскому IBOVESPA (+63%), казахскому (почти 60%), а также перуанскому фондовому индексу S&P/BVLPeruGeneralTRPEN (+59%).

Нефть в четверг подогрело ослабление доллара. Промышленные и драгоценные металлы дружно сокращают свои потери. Из драгоценных металлов наибольший рост в текущем году показал палладий (+20%) и серебро (+14,4%), золото за год подорожало на 8%. Мощный рост показали углеводороды: WTI (+45%), Brent (+49%), топочный мазут (+54,6%), но самый сильный прирост все же оказался у природного газа на NYMEX (+60%).

Вечером после закрытия российского рынка выйдут данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов Минэнерго США. Возможно, последним поводом для волатильности нефти в текущем году станет отчет американского Минэнерго. Данные API показали неожиданный рост запасов нефти на 4,2 млн баррелей при прогнозе снижения до 2,1 млн баррелей. Соответственно, если цифра будет подтверждена официальной статистикой, то можно ожидать легкой распродажи контрактов.

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, индексы ММВБ и РТС продолжают вялую консолидацию в ожидании завершения календарного года. Их основное декабрьское движение уже состоялось. За оставшиеся до праздника полтора торговых дня указанные индексы уже не успеют заметно сместиться от текущих значений.

Среди значимых внешнеполитических событий текущего дня стоит отметить сообщение по поводу скорого вступления в действие соглашения о перемирии в Сирии. Кроме того, было заявлено о возможном начале мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Однако полноценная реакция российского рынка на вероятное смягчение геополитических рисков, скорее всего, проявится уже в следующем году.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, очередной год на российском фондовом рынке подходит к своему логическому завершению, сделки с акциями на бирже в четверг будут исполнены уже в следующем году.

Откат индекса ММВБ на прошлой неделе к 2160 пунктам еще нельзя считать полноценной коррекцией. Перегретость с российского рынка была снята, но для возобновления роста необходимы новые импульсы. Ближайшее, на чем акцентируют внимание инвесторы применительно к России, это смена администрации США и связанные с этим ожидания смягчения либо отмены антироссийских санкций. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января - под эту дату возможно возобновление игры от покупок в начале года.

Пока же тема санкций продолжает нагнетаться - СМИ сообщают о готовности США ввести в отношении РФ новые ограничении буквально уже в четверг. Однако не стоит их переоценивать - вряд ли они смогут изменить отношение портфельных инвесторов к российским активам в свете грядущей смены американской администрации.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, инвесторы особо не реагируют на возможное введение новых санкций США против РФ. Нефть может просесть на фоне роста запасов в США по причине теплой погоды, что снизит потребление топлива.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидируют акции "ТГК-1" (+6,7%), АО "Богородские деликатесы" (+4,5%), "Мосэнерго" (+4,4%), "ТГК-14" (+4,1%), Polymetal (+3,7%), "Нижнекамскнефтехима" (+2,9%), "Группы компаний ПИК" (+2,5%).

Просели бумаги АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (-12,5%), "Самараэнерго" (-11,8% и -15,5% "префы"), "Соллерса" (-2,7%), "ОГК-2" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 16:30 МСК составил 17,475 млрд рублей (из них 6,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).