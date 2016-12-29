"Газпром" за год экспортировал в дальнее зарубежье 179,2 млрд куб. м газа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2016 году экспортировал в дальнее зарубежье 179,2 млрд куб. м газа (после 159,4 млрд куб. м в 2015), сообщил Агентству газовой информации (АГИ) источник, знакомый с ситуацией.

В четверг также примерно такую же цифру назвал председатель правления концерна Алексей Миллер на селекторном совещании по итогам года.

"В дальнее зарубежье в этом году - это можно сказать уже практически точно - объем поставок составит более 179 млрд куб. м газа. Это исторический максимум", - приводятся слова Миллера на сайте компании.