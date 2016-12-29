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Экономика

Источник сообщил об одобрении ВЭБом финансирования Удокана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Внешэкономбанка в конце года принял решение о финансировании предпроектного этапа разработки Удоканского медного месторождения, сообщил "Интерфаксу" источник в "Байкальской горной компании" (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова), которая является оператором месторождения.

"Наблюдательным советом ВЭБ в конце текущего года было принято решение о финансировании предпроектного этапа Удокана. Условия предоставления финансирования остались прежними", - сказал собеседник агентства.

В четверг глава ВЭБа Сергей Горьков в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя ситуацию с этим проектом, сказал: "Сделка, которую мы сделали для Удокана, ставит этот проект на новый этап развития. После этого этапа Удокан сможет привлекать деньги с рынка в большем объеме. Без этой сделки он находился немножко в тупике, решив этот вопрос, он выходит совсем в другую плоскость".

Предполагалось, что ВЭБ внесет 11,4 млрд руб. в уставный капитал БГК, получив взамен долю в размере 10,878%. Источником финансирования станет размещение на депозите средств ФНБ на сумму вклада ВЭБа в БГК сроком на пять лет. Однако официальных данных о завершении сделки не было.

Минфин совместно с Федеральным казначейством и ВЭБом завершает подготовку договора о размещении средств ФНБ на депозит, привлечение средств планируется осуществить несколькими суммами в декабре-январе, сказал "Интерфаксу" источник в одном из профильных ведомств. Комментарий Внешэкономбанка пока получить не удалось.

При этом строительство объектов энергоснабжения Удоканского ГМК может быть профинансировано не из средств ФНБ, как это ранее предполагалось, а по альтернативной схеме - за счет доходов "ФСК ЕЭС" от предоставления рассрочки атомным и гидроэлектростанциям по оплате технологического присоединения к сетям, отметил собеседник агентства. Минэнерго РФ был разработан проект постановления правительства, которым предусмотрена возможность получать проценты за предоставление рассрочки по оплате подключения.

Удокан - третье в мире по объему запасов меди месторождение. Лицензию на Удокан "дочка" "Металлоинвеста" - Михайловский ГОК - получила в 2008 году. Позднее оператором проекта стала "Байкальская горная компания". Общие затраты "Металлоинвеста" и БГК в 2008-2015 годах составили более 24 млрд рублей ($750 млн). Затраты на строительство первой очереди производительностью 12 млн тонн руды в год оцениваются в сумму до $2,1 млрд.

Предполагается, что этот механизм создаст для ФСК дополнительный источник собственных средств в объеме 36,6 млрд рублей, которые в полном объеме могут быть направлены на создание энергетической инфраструктуры для БАМа и Транссиба. Ранее сетевая компания запрашивала аналогичную сумму, равную 40% от стоимости проекта, из ФНБ.

Усманов накануне говорил, что к разработке Удокана планируется привлечь российского партнера - "профессионала в меди". При этом интерес к проекту проявляют и иностранные компании "из числа грандов майнингового рынка". Бизнесмен уточнял, что для освоения Удокана может быть привлечено проектное финансирование. "Наверное, будем делать (осваивать Удокан - ИФ) своими силами и силами партнеров. Доведем до уровня, когда можно делать так называемое банковское финансирование на проектной основе - вот это наш план на ближайшие два года", - сказал он.

Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство на месторождении промышленного комплекса для переработки 36 млн тонн руды в год с производством 474 тыс. тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра.

Теги: ВЭБ, Удокан
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