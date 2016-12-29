Холодная зима позволила "Газпрому" в 2016 г. показать символический рост добычи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Холодная погода в четвертом квартале 2016 года вытянула добычу "Газпрома" в рост не только в ноябре и декабре, но и по итогам всего 2016 года - компания показала рост добычи в пределах одного процента.

Первоначально план добычи на 2016 год был определен в 456,69 млрд куб. м. По итогам первого полугодия оценка годового производства была снижена до 417,2 млрд куб. м, а по итогам третьего квартала - до 409,8 млрд куб. м. В 2015 году "Газпром" добыл 418,479 млрд куб м газа.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в четверг на итоговом селекторе заявил: "В 2016 году мы с вами нарастили объем добычи газа. По итогам года он составит более 419 млрд куб. м. Это больше, чем в 2015 году, и на 11 млрд куб. м больше плановых показателей".

Из слов Миллера следует, что в декабре 2016 года добыча "Газпрома" выросла более чем на 7% - свыше 47 млрд куб. м.