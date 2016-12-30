Нефть подорожала после снижения цен накануне на данных о запасах в США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в пятницу после слабого снижения цен по итогам предыдущих торгов на данных об увеличении запасов в США, пишет MarketWatch. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК поднялась на $0,22 (0,39%) - до $57,07 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $0,11 (0,19%) - до $56,85 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,33%) - до $53,95 за баррель. Контракт подешевел на $0,29 (0,54%) - до $53,77 за баррель по итогам предыдущей сессии. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи, отмечает аналитик U.S. Bank Марк Уоткинс. Эксперт считает более вероятным рост цен на нефть, чем их снижение в ближайшее время, пишет MarketWatch.

Такой прогноз Уоткинс объясняет высокими ожиданиями того, что страны ОПЕК не будут точно выполнять условия соглашения о сокращении производства нефти, поскольку ранее они не придерживались четких квот. Сокращение добычи в близком соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечит рынку потенциал для роста цен, говорит Уоткинс. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.