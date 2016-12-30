Итоги года: Хроника событий параллельной газовой вселенной

Штокман, South stream, Охта и другие не состоявшиеся (или пока не состоявшиеся) проекта "Газпрома"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Подводя итоги уходящего года на планете "Газпром", мы решили не только обобщать свершившиеся в реальности новости, но и посмотреть, каким событиям было предназначено исполниться. Получился ряд заманчивых амбициозных проектов, некоторые из которых уже были проработаны почти до уютной бытовой осязаемости. Мы уже поверили в то, что они займут место в нашей реальности.

Но что-то пошло не так.

Однако, возможно, в какой-то параллельной вселенной они были реализованы в намеченные дедлайны, изменив ландшафт реальности. Так попытаемся заглянуть через иллюминатор архива новостей, каким мог быть этот год в реальности ретро-футуризма. А нам остался полезный опыт не состоявшихся или пока не состоявшихся проектов.

Штокман-2016

2016 год в качестве года начала добычи был указан в одной из версий лицензий на Штокмановское газоконденсатное месторождение. В 2016 году должны были начаться поставки штокмановского газа по трубопроводу, а в 2017 году - заработать завод СПГ.

Сжиженный газ с жемчужины Баренцева моря должен был согреть Северную Америку (потом Индию), обеспечить акселерационный рост экономики Северо-Запада России, прорыв в развитии отечественной техники и импорт передовых мировых технологий. Трубопроводный газ со Штокмана обеспечил бы дешевым топливом пока что совершенно негазифицированную Мурманскую область и почти негазифицированную Карелию. В районе Мурманска планировалось построить целый нефтеперерабатывающий завод.

Месторождение открыто в 1988 году. Его запасы приближаются к 4 трлн куб. м. Месторождение великолепное. Геология прекрасная. Одна загвоздка. Один из судьбоносных комментариев о перспективах проекта сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер, на бегу отвечая на вопросы журналистов: "Штокман находится в 600 километрах от берега".

Как доставлять продукцию на берег: передавать газ и конденсат в одном потоке или разделять их на месторождении? Если в одном потоке - как быть с риском гидратных пробок в многокилометровой трубе на морской глубине? Если раздельно - то надо оснащать добывающую платформу дополнительными модулями разделения, а это расходы, которые в море растут многократно по отношению к береговым сухопутным объектам.

Да что там продукция! Как обеспечить энергоснабжение промысла: по кабелю на такое расстоянию электроэнергия не передается: значит, надо строить ТЭЦ на платформе или ангажировать плавучую АЭС. Чтобы доставить персонал на платформу - не хватило бы одного перелета вертолета, надо было бы строить промежуточную вертолетную платформу за $0,5 млрд - столько стоит целая морская буровая установка.

Первые попытки подступиться к разработке месторождения начались сразу после открытия - в 1989 году. Переговоры об участии в проекте велись с Total (TotalFina), Conoco (ConocoPhillips), Statoil (Norsk Hydro, StatoilHydro), Fortum, Chevron - менялись иностранные партнеры и их имена, но найти технически и экономически эффективный способ разработки месторождения так и не удалось. Сланцевая революция обрушила цены на американском рынке, закрыв его для импорта. Последовавший обвал мировых цен на нефть умерил технологические амбиции добывающих компаний. Шельф Арктики снова стал для отрасли "Прекрасным далеко".

На проработку проекта было потрачено $1 млрд. Однако сейчас газовики единодушны: это малая плата за то, что "Газпром" не ввязался в проект стоимостью под сотню миллиардов долларов и не понес катастрофические убытки.

А столица Штокмана - село Териберка получило мировую известность и хоть какой-то интерес инвесторов благодаря картине Андрея Звягинцева "Левиафан".

Vladivostok LNG-2016

Завод "Владивосток СПГ" планировалось запустить в 2016-2017 годах. Во Владивостоке запасов природного газа нет. Он есть за тысячи километров на Сахалине, есть в Восточной Сибири. Его ресурсной базой должны были стать месторождения Сахалина и Восточной Сибири (Чаяндинское и, возможно, Ковыктинское). Мощность завода могла составить 10, а то и 15 млн тонн.

В 2012 году во Владивостоке на острове Русский прошел Саммит АТЭС. Для размещения саммита на острове был построен кампус, который потом занял Дальневосточный федеральный университет. А обеспечить кампус самым экологичным видом топлива вызвался один из теперь уже бывших менеджеров "Газпрома" (заметим, что претензии к качеству работы строителей именно на этом объекте стоили ему должности). Кампусу саммита хватило бы нескольких цистерн пропан-бутана. Но была предложена и получила поддержку идея построить записанный в Восточную газовую программу 1800-километровый газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток стоимостью полтриллиона рублей (в ценах 2009 года). Половина этой суммы пошла на первый пусковой комплекс - трубу производительностью 5,5 млрд куб. м газа в год (которая к настоящему времени заполнена менее чем наполовину) - хороший "подарок съезду".

Труба построена. Надо ее чем-то заполнять. Почему не построить на ее конце завод СПГ и продавать сжиженный газ на премиальном азиатском рынке тому, кто предложит самую высокую цену? В феврале 2013 года "Газпром" выпустил пресс-релиз, что "принял окончательное инвестиционное решение по проекту "Владивосток-СПГ". Однако потом выяснилось, что это был не совсем тот самый ОИР, после которого проект становится железом и товарной продукцией. Это было лишь решение о переходе от подготовки обоснования инвестиций к разработке проектной документации. К проекту привлекали Газпромбанк - инициатива была спущена на тормозах, так как он попал под санкции. Спустя два года в "Газпроме" признали, что ОИР не было принято, газ с завода так и не был продан.

Даже при самой высокой цене на СПГ (в 2012 году она взлетела до $20 за млн BTU) завод бы работал с минимальной маржой: дальневосточный газ сам по себе дорог, дорога транспортировка по новым неамортизированным газопроводам, дорого сжижение. В итоге на выходе газ "Владивостока СПГ" стоил бы уже почти те самые $20. Кстати, сейчас СПГ в Японии стоит $7,5 за млн BTU.

Проектная документация завода была подготовлена, прошла Главгосэкспертизу. И была положена на полку. В 2015 году Миллер отрезал: "Владивосток СПГ" не входит в список приоритетных проектов и не входит в список проектов, которые будут реализованы в ближайшее время".

Примечательна история проектной компании "Владивосток СПГ". В концерне решили не регистрировать новое юрлицо, а переименовать старую, почти "спящую" "дочку" ООО "Эколого-аналитический центр газовой промышленности" в "Газпром СПГ Владивосток". Может быть, проект сглазила старая обертка?

Охта-2016

После того, как губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заполучила к себе в качестве налогоплательщика "Газпром нефть", нефтяная компания (почему-то с авангардом руководства "Газпрома") начала проект создания на Охтинском мысу в Красногвардейском районе общественно-делового района за 60 млрд рублей, главным элементом которого стало бы здание высотой 400 метров.

Проект "Охта центра" разделил город на два непримиримых лагеря. Часть жителей Петербурга поддерживали проект, а часть опасалась, что небоскреб испортит панораму северной столицы, исторический центр которой внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2010 года власти Петербурга приняли решение о переносе "Охта центра" с Охтинского мыса. "Башня" переехала в Лахту, которая удалена почти на 10 км от исторической части города, в Приморский район (участок между Приморским шоссе и побережьем Финского залива).

Нельзя сказать, что инвестор спокойно воспринял это решение города. Были даже проведены публичные переговоры с Ленинградской областью о размещении "башни". Если бы "башня" переехала в область - в другой субъект федерации ушли бы и налоги нефтяной компании.

Переезд на залив притормозил проект на два года - теперь небоскреб планируют ввести в 2018 году. На данный момент строительство ведется на уровне 57-61 этажей.

Изначально Охта/Лахта строилась для "Газпром нефти" , а потом выяснилось, что переедет в нее большой "Газпром". Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург продолжается. При переезде некоторых подразделений компании в качестве нормы заложена возможная потеря 50% персонала, не польстившегося на "сырой вкусный воздух" (цитата Миллера) северной Пальмиры.

South stream-2016

В декабре 2016 года должны были заработать первые две нитки газопровода через Черное море в обход Украины - "Южный поток". Морская магистраль мощностью 63 млрд кубометров в год должна была выйти на болгарский берег в районе Варны, а затем продолжиться до австрийского газового хаба в Баумгартене.

На двухстороннем уровне России удалось договориться со всеми странами, где должен был пройти "Южный поток" и его сухопутные рукава. Были заключены межправсоглашения, учреждены совместные проектные компании.

Однако устройство европейской политики поменялась. Центр принятия решений перенесся в Брюссель. А Еврокомиссия никогда не скрывала своего прохладного отношения к "Южному потоку". Брюссель инициировал пересмотр межправсоглашений, а после эскалации напряженности между Россией и Украиной работа над пересматриваемыми соглашениями была заморожена. Формальным могильщиком проекта выступила Болгария, которая под натиском ЕК приостановила строительные работы на своей территории. После этого "Газпром" отказался строить морскую часть газопроводной системы.

На смену "Южному потоку" пришел "Турецкий поток". Уже не 63 млрд куб. м, а минимум одна - максимум две нитки по 15,75 млрд куб м в год. Одна нитка будет питать запад Турции. Другая - юг Европы, однако для ее строительства "Газпрому" и России нужны гарантии со стороны Европы, что продолжение этой трубы на территории ЕС будет построено. С учетом нынешнего уровня политических отношений России и Европы это условие выглядит почти невыполнимым.

Расширение ГТС для подачи газа в "Южный"/"Турецкий поток" было вовремя остановлено - на полпути - как раз для проектируемых двух оставшихся веток "Турецкого потока". Однако после закрытия "Южного потока" "Газпром" выкупил доли партнеров в South Stream Transport B.V. за $1 млрд, хотя партнеры должны были делить риски, в том числе и риск отмены проекта. После разрыва контракта строительный подрядчик морской части - итальянская Saipem - подала иск на 760 млн евро. Перезапуск проекта не привел к автоматическому возобновлению сотрудничества: новый контракт отдали швейцарскому конкуренту Allseas.

"Южный поток" остался в прошлом. "Турецкий поток" переживает свое второе рождение после ренессанса политического диалога Москвы и Анкары. Но если приглядеться к трассе "Турецкого потока", возникают подозрения, что проект может стать заложником старого проклятия. Для вывода труба на берег выбран город Кыйикей. Город-призрак на границе с Грецией, опустевший после Первой мировой войны. Об него уже споткнулся один российско-турецкий трубопроводный проект - нефтяная труба Кыйикей-Ибрихаба для обхода Босфора. Смогут ли Россия и Турция построить хотя бы одну нитку газопровода - зависит только от политиков двух стран.

Южно-Киринское-2016

2016 год назывался пять лет назад в качестве даты начала разработки Южно-Киринского газоконденсатного месторождения. Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов три года назад переставил приоритет "Газпрома" на шельфе со Штокмана в Баренцевом море на Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина: "В принципе, я не исключаю, что это месторождение (Штокман - ИФ) будет осваивать уже будущее поколение. Южно-Киринское месторождение по последним данным обладает практически теми же запасами, что и Штокман, и находится гораздо ближе к рынкам АТР".

Южно-Киринское месторождение открыто в 2010 году. Его запасы росли с каждой новой пробуренной скважиной: 200 млрд куб. м в 2010 году, 260 млрд кубометров в 2011 году, 564 млрд кубометров в 2012 году, 637 млрд кубометров в 2014 году и сейчас уже 711,2 млрд куб. м газа. Однако еще не пробурена Восточная скважина на дальней окраине месторождения, которая должна позволить уточнить границы контура резервуара и может значительно увеличить запасы месторождения.

Но разведка принесла не только приятные новости. Дело в том, что все месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока имеют нефтяные оторочки. Выяснилось, что на Южно-Киринском ГКМ нефти очень много - почти столько же, сколько и газа - сотни миллионов тонн. Однако у месторождения сложнейшая геология и у нефти низкий коэффициент извлечения. Но самое главное - нефть всегда добывается раньше газа, иначе запасы нефти теряются - их уже невозможно извлечь. Позднее выяснилось, что на месторождении нефть есть только на 3 из 14 блоков. Всего ее 40 млн тонн и находится она на периферии. Но только новостей о нефтяной находке хватило, чтобы месторождение попало под секторальные санкции США.

Южно-Киринское называлось в качестве сырьевой базы для завода "Владивосток СПГ". "К сожалению, месторождение не знало, что оно является ресурсной базой", - отрезал директор центра "Морские нефтегазовые месторождения" ООО "Газпром ВНИИГАЗ" Марат Мансуров.

В течение минувших пяти лет срок запуска месторождения постоянно отодвигался (теперь на 2021 год), но по мере роста запасов росла полка добычи: с 11,4 млрд куб. м до 21 млрд куб. м - в утвержденной ЦКР схеме разработки. Добычу на месторождении "Газпром" планирует вести в партнерстве с Shell и поставлять газ в том числе на третью очередь завода "Сахалина 2".