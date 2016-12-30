Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и РТС на 0,04-0,5%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу разнополярной динамикой цен blue chips на фоне выросшей нефти и ослабления рубля; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,04-0,5%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2207,29 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1150,49 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подрос до 60,53 рубля (+0,13 рубля). Подорожали акции "Газпрома" (+0,1%), ВТБ (+0,3%), "Россетей" (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%). Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Индексы в США накануне слабо снизились на фоне слабой активности торгов и нежелания трейдеров открывать крупные позиции перед новогодними праздниками. Dow Jones пока так и не подобрался к психологически важной отметке 20000 пунктов.

Статданные, опубликованные в четверг, практически не оказали влияния на динамику фондового рынка. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. - до 265 тыс., сообщило министерство труда США. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок на 5 тыс. по сравнению с уровнем предыдущей недели - до 270 тыс., сообщает MarketWatch.

Дефицит внешней торговли США вырос в ноябре с корректировкой на сезонность на 5,5% относительно предыдущего месяца и составил $65,3 млрд, по данным министерства торговли. При этом экспорт повысился на 1% - до $121,7 млрд, в то время как импорт увеличился на 1,2% и достиг $187 млрд.