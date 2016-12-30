Доллар и евро к рублю выросли в начале торгов пятницы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рубль снизился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, несмотря на рост нефтяных цен; участники рынка фиксируют прибыль по рублю и перекладываются в доллар перед новогодними и рождественскими каникулами.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,40-60,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,52 руб./$1 (+12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,75 руб./EUR1 (+54,5 копейки), стоимость бивалютной корзины прибавила 31 копейку по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 24,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 72,86 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 30 декабря связано с желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль по рублю и переложиться в валюту перед новогодними и рождественскими каникулами, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен. Кроме того, спрос на валюту могли спровоцировать новые санкции США против России, объявленные накануне. В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.