Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ РоссииРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
Экономика

"Газпром" увеличит зарплаты сотрудников на 5% с нового года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" с Нового года проиндексирует зарплаты росно на 5% после 7,4-процентного повышения в январе 2016 года.

Как сообщает Межрегиональная профсоюзная организация "Газпром профсоюз", председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер 29 декабря подписал приказ "О повышении на 5% минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, на 5% тарифные ставки и должностные (месячные) оклады работников администрации ПАО "Газпром", его филиалов, дочерних обществ, организаций и учреждений".

С 1 января 2015 года зарплаты индексировались на 6,7%.

Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития РФ. Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром" аналогичная материнской, однако есть и исключения. Так, например, у "Газпром нефти" собственная политика изменения уровня оплаты труда.

Теги: Газпром
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Итоги года: Хроника событий параллельной газовой вселеннойИтоги года: Хроника событий параллельной газовой вселенной
Штокман, South stream, Охта и другие не состоявшиеся (или пока не состоявшиеся) проекта "Газпрома"Подробнее
Новак дал прогноз по цене на нефть в 2017 годуНовак дал прогноз по цене на нефть в 2017 году
По мнению министра энергетики, она может вырасти до $55-60 за баррельПодробнее
Итоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнотИтоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнот
Все сырьевые экономики одинаково счастливы при $150 за баррель, у всех свои проблемы при $30Подробнее
Итоги 2016 года: Страховой рынок в 2017 году. Качественная перезагрузкаИтоги 2016 года: Страховой рынок в 2017 году. Качественная перезагрузка
Результаты прошедшего года российские страховщики признают неплохимиПодробнее
Итоги 2016 года: Интернет-индустрия. Не достучаться до небесИтоги 2016 года: Интернет-индустрия. Не достучаться до небес
Заканчивающийся год в части сотрудничества отрасли с государством стал практически провальнымПодробнее
Итоги 2016 года: Российский рынок бондов как главный бенефициар низкой инфляцииИтоги 2016 года: Российский рынок бондов как главный бенефициар низкой инфляции
Падение доходностей на фоне низкой инфляции способствовало росту активности эмитентовПодробнее
Скарлетт Йоханссон стала самой "прибыльной" актрисой 2016 годаСкарлетт Йоханссон стала самой "прибыльной" актрисой 2016 года
Фильмы с ее участием собрали в мировом прокате свыше $1,2 млрдПодробнее
Итоги 2016 года: Железная дорога - трудности перевозокИтоги 2016 года: Железная дорога - трудности перевозок
В отрасли год от года все больше усложняются процессыПодробнее
Итоги 2016 года: Глобальный объем размещения облигаций достиг рекордаИтоги 2016 года: Глобальный объем размещения облигаций достиг рекорда
Совокупный объем облигаций, размещенных эмитентами по всему миру, составил $6,62 трлнПодробнее
Продавцы косметики предупредили о риске остановки продаж из-за "Боярышника"Продавцы косметики предупредили о риске остановки продаж из-за "Боярышника"
В Роспотребнадзор пожаловались на то, что под запрет попадают, в том числе, и недешевые косметические средстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ РоссииРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков терактаВ миреCNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций
ЦБ РФ в 2016 году отозвал лицензии у рекордного числа банков
Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
"Газпром" увеличит зарплаты сотрудников на 5% с нового года
В УПЦ Московского патриархата обвинили власти Украины в поощрении однополого секса
Итоги года: Хроника событий параллельной газовой вселенной
Главные научные прорывы года
Нефть подорожала после снижения цен накануне на данных о запасах в США
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи