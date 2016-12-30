"Газпром" увеличит зарплаты сотрудников на 5% с нового года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" с Нового года проиндексирует зарплаты росно на 5% после 7,4-процентного повышения в январе 2016 года.

Как сообщает Межрегиональная профсоюзная организация "Газпром профсоюз", председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер 29 декабря подписал приказ "О повышении на 5% минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, на 5% тарифные ставки и должностные (месячные) оклады работников администрации ПАО "Газпром", его филиалов, дочерних обществ, организаций и учреждений".

С 1 января 2015 года зарплаты индексировались на 6,7%.

Основным показателем для проведения индексации является прогноз индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных Минэкономразвития РФ. Динамика индексации уровня заработной платы в большинстве компаний группы "Газпром" аналогичная материнской, однако есть и исключения. Так, например, у "Газпром нефти" собственная политика изменения уровня оплаты труда.