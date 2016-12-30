Итоги 2016 года: Петабайты амбиций

В уходящем году в смысловой контекст импортозамещения попала - и закрепилась там - IT-индустрия

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Импортозамещению и наращиванию несырьевого экспорта, двум поощряемым властями процессам, нужны новые герои: рапорты об успехах АПК, защищенного надежной броней запретов, стали приедаться. В уходящем году в этот смысловой контекст попала - и закрепилась там - IT-индустрия. С запретами тут все сложнее, зато за признание успехов государство готово заплатить продлением налоговых льгот.

Год подарил российскому IT-бизнесу некоторую уверенность в дальнейших перспективах. Вплоть до запуска среднесрочных инвестиционных проектов, правда, пока только в области разработки программного обеспечения. Причем у этих проектов и планов есть одна особенность - изначальная ориентация, прежде всего, на российский рынок.

Самый распространенный вариант таких инвестпроектов - покупка компаний целиком или отдельных наработок, включая интеллектуальные права. Например, "1С" приобрела 51% в разработчике CRM-систем компании amoCRM. Ее разработку "1С" планирует использовать как в рамках собственной платформы "1С:Предприятие", так и в комплекте со сторонними продуктами и сервисами. amoCRM, в свою очередь, получив нового акционера, рассчитывает усилить свои позиции на российском рынке и предпринять шаги по выходу на глобальный.

Другой пример - инвестиции "Информационно-внедренческой компании" в "Базальт СПО", занявшейся разработкой операционной системы на базе свободного ПО (Linux) для корпоративного сегмента. Объем инвестиций в этот проект в 2016-2017 годах оценивается в 350 млн рублей.

Не остался в стороне от этой тенденции и такой "монстр", как госкорпорация "Ростех", "дочка" которой - "Национальный центр информатизации" (НЦИ) приобрела казанского разработчика "Барс Групп". Вместе НЦИ и "Барс Груп" будут разрабатывать ERP-системы, облачные платформы и мобильные приложения. Помимо этого, вошедшая в "Ростех" компания должна будет также заниматься конвертацией (адаптацией) информсистем и программно-аппаратных решений, используемых, в том числе, в силовых ведомствах, для нужд других министерств и ведомств, а также коммерческих заказчиков.

Софтверное направление привлекло даже людей, далеких от IT-бизнеса. Основатель группы ЕСН Григорий Березкин еще в 2015 году вложился в разработку мобильной операционной системы Sailfish, созданной финской компанией Jolla (организована выходцами из Nokia). В 2016 году проект был реструктурирован: организована компания "Открытая мобильная платформа" (ОМП), которая продвигает операционную систему Sailfish Mobile OS RUS, которая уже включена в Реестр российского ПО.

Ранее через ООО "Вотрон" 80% ОМП владел Г.Березкин, а сейчас им владеет Ольга Березкина. "Вортону", в свою очередь, принадлежит 9,27% гонконгской Sailfish Holding, которая является материнской структурой финской Jolla.

Кстати, идея альтернативной мобильной ОС (Sailfish позиционируется как альтернатива Android на рынке бюджетных мобильных устройств) была более чем положительно воспринята Минкомсвязи. Глава министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров не раз положительно высказывался о перспективах новой ОС и даже первым проанонсировал начало работы ОМП в Иннополисе в своем "Твиттере". "Уверен, что это будет глобальная мобильная ОС, значительная часть кода которой будет написана именно в России", - писал министр.

Ждет своего часа другая модель - финансирование внутренних проектов в области создания ПО за счет средств, привлеченных на фондовом рынке. О планах выйти за деньгами на рынок объявили ряд крупных IT-компаний.

В частности, группа "АйТи" рассчитывает в течение двух лет провести первичное размещение акций дочерних компаний, занимающихся разработкой ПО, на "Московской бирже".

"Идут активные консультации с сектором высокотехнологичных компаний "Московской биржи", - отмечал в ноябре председатель совета директоров "АйТи" Тагир Яппаров. - Планируем в течение двух лет вывести свои софтверные активы на "Московскую биржу". По словам Яппарова, "АйТи" планирует объединить свои софтверные и сервисные активы в одной новой структуре "Аплана холдинг", которая и будет выводиться на IPO. "Сейчас суммарная выручка наших разработчиков ПО составляет порядка 5 млрд рублей, - говорил Яппаров. - В течение двух лет рассчитываем увеличить этот показатель до 7-8 млрд рублей и на таком уровне выходить на биржу".

По его словам, в РФ есть около десятка компаний, которые могли бы пойти на IPO при наличии на фондовом рынке инвесторов, готовых вкладывать необходимые средства в высокотехнологичные компании. Условия и механизмы для выхода российских компаний-разработчиков на IPO будет готовить рабочая группа, создание которой инициирует биржа.

В свою очередь, профессиональные инвесторы, прежде всего венчурные, своей точки зрения не изменили и продолжают вкладываться в проекты, которые изначально ориентированы на глобальный рынок. Причины такого подхода все те же - сложности с выходом из проектов - венчуристы опасаются, что не смогут найти для российских портфельных компаний стратегических инвесторов, которые выкупили бы их долю. Вопрос проведения IPO российских технологических компаний даже не поднимается.

IT-бизнес, который готов вкладывать собственные средства в разработку программных продуктов, также не рассматривает профессиональных инвесторов в качестве возможных партнеров. В том числе из-за разного целеполагания. Если бизнес интересует, прежде всего, запуск нового маржинального направления бизнеса, то венчурную индустрию - максимальный рост капитализации портфельных компаний, что зачастую просто не совместимо.

Раз копейка, два копейка - будет денежка

Планы IT-бизнеса по активному развитию направления разработки ПО имеют под собой некоторое основание, подтвержденное цифрами.

Ассоциация компаний-разработчиков ПО "Руссофт" оценила совокупный оборот российских софтверных компаний за 2015 год в 630 млрд рублей (включая услуги по разработке ПО и другие сервисы), что на 23% (с учетом инфляции в 12,9%) больше аналогичного показателя 2014 года. В долларовом выражении объем продаж ПО российскими компаниями снизился на 10%. При этом продажи на внутреннем рынке сократились на 3%, до 235 млрд рублей.

По предварительным прогнозам "Руссофт", в 2016 году оборот российских софтверных компаний от продаж ПО и готовых программных решений вырастет на 8% (с учетом инфляции), до 357 млрд рублей ($5,9 млрд). При этом объем зарубежных продаж увеличится на 11%, до $3,1 млрд, а на внутреннем рынке - на 5%, до $2,8 млрд.

По данным ассоциации, 65% российских разработчиков ПО к основным направлениям развития относят более активную работу на российском рынке (63% годом ранее), 57% в качестве перспективного направления (3-5 лет) называли работу на экспорт.

Предполагается, что на рост объема российского рынка ПО повлияет ряд факторов. В их числе повышение разработчиками цен на программное обеспечение на 10-25% в зависимости от типа продуктов, увеличение бюджетов госорганов на информатизацию, переход госзаказчиков на свободное ПО, активное использование облачных технологий, рост продаж мобильных приложений, внедрение навигационных систем.

По оценке "Руссофта", у иностранных разработчиков ПО рост объема продаж, если и будет, то не таким заметным. В то же время оборот российских центров разработки зарубежных компаний, как ожидается, в 2016 году вырастет на 5%, до $535 млн.

Одним реестром сыт не будешь

Многие IT-компании ожидали, что в 2016 году в госсекторе начнется процесс активного импортозамещения. В этом году вступил в силу запрет на использование в госорганах программных продуктов зарубежных разработчиков при наличии их аналогов в реестре российского ПО. Начал работу сам реестр.

Однако, как показала практика, эти ожидания оказались несколько завышенными. Если с самим реестром особых проблем нет и он постепенно наполняется (к настоящему времени в него внесено более 2,5 тыс. программных продуктов), то с использованием названной нормы есть определенные сложности. По словам представителей российских IT-компаний, закупки, которые были проведены с полноценным применением нормы о запрете на приобретение зарубежного софта, можно пересчитать по пальцам.

В большинстве случаев госзаказчики по-прежнему приобретают зарубежное ПО, а в качестве обоснования такой покупки указывают, например, заведомо избыточный функционал, который отсутствует в российских продуктах, или "исторически сложившиеся" хозяйственные связи.

"Видим десятки конкурсов с нарушением законодательства о преференциях разработчикам российского ПО, - говорила исполнительный директор ассоциации "Отечественный софт " Евгения Василенко. - Даже если госзаказчики и обосновывают выбор зарубежных программных продуктов, то делают это с нарушением - например, просто указывают на необходимость совместимости закупаемого ПО с уже используемыми зарубежными продуктами".

По действующему законодательству, в случае выявления необоснованных закупок зарубежного ПО те же IT-компании могут подавать жалобы в Федеральную антимонопольную службу. ФАС во второй половине года действительно приступила к рассмотрению результатов нескольких десятков подобных закупок. Правда, не по жалобам IT-компаний, а по обращению Совета Федерации.

Компании только в ноябре-декабре стали говорить планах начать активное взаимодействие с ФАС по замеченным нарушениям при закупке софта.

Впрочем, вопросом мониторинга госзакупок на предмет выявления таких нарушений решил заняться Институт развития интернета (ИРИ). В январе-феврале 2017 года ИРИ рассчитывает запустить центр мониторинга госзакупок. Ни ФАС, ни Минэкономразвития планов по организации такого мониторинга в настоящее время не имеют и рассчитывают, прежде всего, на активность IT-компаний. Также ИРИ готовит предложения по распространению норм закона о преференциях разработчикам российского ПО при госзакупках на госкомпании.

Через тернии к льготам

В самом конце 2016 года появилось окончательное решение, по крайней мере, на ближайшие семь лет, по одному из самых важных для софтверной индустрии вопросов. Правительство одобрило законопроект о продлении срока применения пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд для IT-компаний. То есть, до 2023 года должен быть продлен действующий механизм предоставления льгот IT-компаниям.

У IT-компаний, прежде всего, занятых разработкой ПО, порядка 70% всех затрат приходится на фонд оплаты труда и, соответственно, льготы по страхвзносам являются для них критически важными.

В настоящее время в России для аккредитованных при Минкомсвязи IT-компаний (сейчас их более 6 тыс.) действуют пониженные тарифы страховых взносов - 14% от выплат в пределах базы для начисления страховых взносов и 0% от выплат свыше предельной базы. Стандартная ставка страхвзносов составляет 30%. По действующему законодательству о страховых взносах, в 2018 году льготная ставка для IT-компаний должна была бы вырасти до 21%, в 2019 году - до 28%, а потом - до общих 30%.

Минкомсвязи еще осенью 2015 года озаботилось этим вопросом и направило в правительство предложение о продлении льгот по страхвзносам до конца 2023 года. Против выступали Минфин и Минтруд. При этом финансовое ведомство отмечало, что на компенсацию выпадающих доходов от пониженной ставки страхвзносов для IT-компаний в 2017 году придется направить 30 млрд рублей.

Минэкономразвития приводило другие данные. Сумму выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов в связи с продлением льгот по страхвзносам для IT-компаний ведомство оценивало в 2017 году в 18,3 млрд рублей, в 2018 году - 19,8 млрд рублей, в 2019 году - 21,3 млрд рублей.

В конце мая президент Владимир Путин поручил правительству продлить льготы по страхвзносам для российских IT-компаний до 2023 года. По его словам, льготы повлекли за собой "бурный рост" этого сектора экономики. "Объем бизнеса (в IT-отрасли - ИФ) вырос в два раза - с 330 млрд рублей до 500 с лишним млрд рублей, то же самое касается уплаты налогов во все уровни налоговой системы, тоже почти в два раза - с 28 млрд рублей до 54 млрд рублей. Выпадающие (доходы бюджета - ИФ) составили всего 15 млрд рублей. Получается, что бюджетная система получила плюс больше 10 млрд рублей. Это притом, что дали льготу 14%, если бы не было льготы, не было бы и 10 млрд рублей", - сказал он.

Минэкономразвития предложило продлить льготы для всех IT-компаний - как собственно российских, так и "дочек" зарубежных компаний, причем бессрочно. В итоге срок продления льгот в одобренном в самом конце декабря законопроекте остался прежним - до 2023 года, действовать они будут для всех IT-компаний РФ, как и прежде.

Неподъемный хард

В сегменте компьютерной техники за прошедший год заметных изменений не произошло. Несмотря на начало производства компьютеров и серверов на базе отечественных процессоров ("Эльбрус", "Байкал"), крупных контрактов пока немного. НИИ "Восход" (подведомственная структура Минкомсвязи) приобрел несколько десятков серверов на базе процессора "Эльбрус" компании МЦСТ, а МВД намерено использовать около 10 тыс. ПК на "Байкале".

В то же время, по данным исследовательской компании IDC, только в третьем квартале 2016 года на российский рынок было поставлено более 25 тыс. серверов. Причем 99,9% - серверы стандартной х86 архитектуры (на базе процессоров Intel и AMD).

В третьем квартале, по данным IDC, значительно увеличилась доля российских производителей в общем объеме поставок серверов - до 28% в штучном выражении с 26,5% во втором квартале. Впрочем, техника российских производителей по-прежнему в значительной степени состоит из импортных комплектующих, включая основные компоненты (процессор, жесткий диск, чипсет).

Большинство планов российских компаний по импортозамещению в аппаратном сегменте IT-рынка так и остались планами. Пример - проектный консорциум "Союз", который собирался летом начать массовое производство программно-аппаратных комплексов на базе российских процессоров.

"По данным российских министерств и ведомств, в 2017 году только в их структурах под амортизацию подпадают около 1,2 млн единиц компьютерной техники (серверы и рабочие станции), - отмечал президент "Союза" Валентин Цой. - Для их замены консорциумом разработаны программно-аппаратные комплексы на базе процессоров "Эльбрус" и российского программного обеспечения, включая системное".

Производство техники планировалось организовать на базе трех IT-компаний, входящих в "Союз": "Аквариус", "Крафтвей" и Depo Computers, а также на мощностях Ижевского радиозавода и ФГУП ПО "Октябрь" (предприятие ВПК). Но серийного производства такой техники на этих предприятиях пока не организовано. В настоящее время модельный ряд компьютерной техники на базе "Эльбруса" производит разработчик этого процессора - МЦСТ, а также ИНЭУМ им. И.С.Брука (входит в "Объединенную приборостроительную корпорацию").

Ситуацию не изменило даже введение ограничений на закупки госорганами иностранной радиоэлектронной продукции осенью текущего года, наподобие того, как это было сделано для программного обеспечения. То есть ограничение наступает в том случае, если на конкурс поступает как минимум две заявки, включающие в себя поставку аналогичного оборудования российского производства или производства стран Евразийского экономического союза. Перечень продукции, на госзакупки которой введены ограничения, содержит, в том числе, сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, кассовые терминалы, банкоматы.

По оценкам экспертов, в 2017 году также не следует ожидать заметных изменений в аппаратном сегменте. "Вот уже на протяжении нескольких лет российский серверный рынок сокращает годовой объем и в денежном и в количественном выражении, постепенно выходя на некоторую точку насыщения, - отмечал ранее старший аналитик IDC по корпоративным системам Михаил Попов. - Модель использования серверной инфраструктуры также меняется, более не отличаясь экспансивным ростом парка установленных систем или частой сменой оборудования".

На рынке персональных компьютеров также наступило насыщение, как в корпоративном сегменте, так и в сегменте домашних пользователей. Здесь, по оценке аналитиков скорее стоит ожидать замены ПК, по мере обновления машинного парка, на мобильные устройства - ноутбуки, планшеты и гибридные системы.

Предполагается, что драйвером роста рынка IT-железа в следующем году станет сегмент систем хранения данных (СХД). Он, по данным IDC, в том же третьем квартале вырос по объему закупленной емкости на 35%, до 164 Петабайт (объем продаж составил около $85 млн). В следующем году запросы заказчиков на системы хранения данных могут вырасти еще больше. Помимо органического роста потребностей в СХД, на спрос может повлиять принятый в 2016 году "пакет Яровой".

"Антитеррористические поправки" депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова требуют от операторов хранения голосовой информации, переписки и файлов пользователей в течение 6 месяцев. Несмотря на критику со стороны операторов связи и отрицательные экспертные заключения, закон был принят.

В конце декабря правительство уточнило порядок выполнения положений "антитеррористического пакета". Так, "большая тройка", Tele2 и "Ростелеком" с 1 июля 2018 года должны будут хранить содержание сообщений в хранилище в объеме 1 Пбайт на каждый 1 Гбит/с пропускной способности введенного в эксплуатацию узла связи. С 1 января 2019 года это объем будет увеличен до 2 Пбайт на каждый 1 Гбит/с емкости. Хранить голосовой трафик операторы также обязаны в течение 6 месяцев.

До сих пор не ясно, как технологически должно быть организовано хранение данных - индивидуально для каждого оператора, либо хранилище может быть общим. Так или иначе, операторам придется вложиться в запуск ЦОДов, создание систем хранения и защиты данных, электроснабжение, организацию соединений между ЦОДами и правоохранительными органами.

Исходя из пропускной способности сети, например, в 150-200 Гбит/с, согласно проекту постановления, необходимо будет хранить с 2018 года 150-200 Пбайт, а с 2019 года - 300-400 Пбайт. То есть, речь идет о мощностях сопоставимых со всем объемом СХД, поставленных в РФ в третьем квартале 2016 года.

Медленно мы в бой пойдем

По оценкам экспертов, 2016 год стал для рынка информационно-коммуникационных технологий годом стабилизации. В рублевом выражении рынок, скорее всего, изменится незначительно, отмечается в материалах "Руссофта". По оценке ассоциации, рост или падение составит 2-3%, причем более вероятен все-таки рост.

Основанием для сдержанно позитивного прогноза стали IT-бюджеты крупных российских предприятий. По данным Gartner, у 39% таких предприятий IT-расходы (в рублях) выросли по сравнению с 2015 годом в среднем на 31%, у 37% - остались на прежнем уровне.

Прогнозировать развитие IT-рынка на 2017 год эксперты затрудняются: многое будет зависеть от позиции государства в вопросах правоприменения уже действующих или еще разрабатываемых нормативно-правовых актов.