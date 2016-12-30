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Численность "официальных" безработных в России за год снизилась на 100 тысяч

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - По последним оценкам Минтруда, численность зарегистрированных безработных в РФ составляет около 890 тыс. человек, что на 100 тыс. меньше показателя за аналогичный период 2015 года.

"С 21 по 28 декабря численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,4% и составила 888626 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее этот показатель составлял 993,1 тыс. человек", - сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда со ссылкой на результаты проводимого министерством еженедельного мониторинга в ситуации в сфере занятости в российских регионах.

По данным Минтруда, рост численности безработных отмечен в 74 регионах. В министерстве также отмечают, что по состоянию на 28 декабря, численность работников, находивших в простое по инициативе администрации, занятых неполное рабочее время, а также получивших отпуска по соглашению сторон составила 258772 человек.

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