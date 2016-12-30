Сбербанк будет обзванивать должников при помощи "железной леди"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустил пилотный проект Iron Lady - это система искусственного интеллекта для звонков должникам с просрочкой. От стандартных роботов система отличается тем, что интерпретирует ответы клиентов и в зависимости от них формулирует следующие вопросы, сообщило корпоративное телевидение Сбербанка.

"Здесь выгода очевидна. Это хороший инструмент для управления издержками - тот самый cost management, который сейчас выходит на передний план", - отметил директор управления рисков розничного бизнеса Сбербанка Николай Асташкин, слова которого приводятся в сюжете.

Сейчас Iron Lady поддерживает свободную речь, но ее словарь ограничен. Этот словарь будет пополняться в течение времени в процессе работы с реальными пользователями, то есть система будет развиваться по принципу machine learning (машинного обучения). Machine learning и artificial intelligence (искусственный интеллект) будут активно использоваться банком в процессе преобразования в "экосистему с открытым кодом" к 2018 году, говорил ранее глава банка Герман Греф.

Сейчас клиент, с которым связался искусственный интеллект, может переключиться на живого человека - сотрудника банка. "Пилотировать мы планируем на кредитных картах для начала, на самом низкорискованном сегменте клиентов", - сообщила в сюжете корпоративного телевидения начальник центра рисков розничного взыскания Сбербанка Арина Кленова. По ее словам, в будущем Iron Lady будет также использоваться для работы с должниками и по другим видам кредитов.