Власти Италии оценили спасение банка Monte Paschi в 6,6 млрд евро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк Италии оценивает общие расходы на спасение государством Banca Monte dei Paschi di Siena примерно в 6,6 млрд евро. Непосредственные затраты государства составят порядка 4,6 млрд евро - это инвестиции в капитал, еще 2 млрд евро потребуется позже на компенсации розничным держателям облигаций банка, сообщается в пресс-релизе итальянского ЦБ.

Помимо этого, расходы "на других лиц" составят 2,2 млрд евро. Европейский центральный банк ранее на этой неделе оценил недостаточность капитала Monte Paschi в 8,8 млрд евро.

План самого банка по рекапитализации на сумму 5 млрд евро провалился, поскольку найти ключевого инвестора не удалось. Банк также не смог привлечь достаточно средств за счет обмена облигаций на акции.

Сейчас Monte Paschi является третьим по величине банком Италии. Он был основан в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства, в настоящее время является старейшим действующим банком мира. Торги акциями Monte Paschi были приостановлены 23 декабря из-за сильного падения цен и пока не возобновлялись. Тогда же правительство Италии одобрило создание специального фонда для поддержки проблемных банков объемом 20 млрд евро.