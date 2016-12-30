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Экономика

Рынок акций РФ продолжил рост вместе с Европой и на ослаблении рубля

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во второй половине торгов в пятницу продолжает поступательное восхождение по индексу ММВБ на фоне вышедшей в "плюс" фондовой Европы и ослабления рубля.

К 16:35 МСК индекс ММВБ составил 2221,56 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1144,45 пункта (+0,02%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%. Доллар подорожал до 61,15 рубля (+0,75 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Газпром нефти" (+1,6%), "Магнита" (+1,5%), "Мобильных телесистем" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "РусАла" (+1,6%), "Северстали" (+2,1%). Просели бумаги "Ростелекома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Индексы в США накануне слабо снизились на фоне низкой активности торгов и нежелания трейдеров открывать крупные позиции перед новогодними праздниками. Dow Jones пока так и не подобрался к психологически важной отметке 20 000 пунктов.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония и подрос Китай), вышла в плюс Европа (FTSE, S&P 350, DAX растут на 0,2-0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,25%), но просела нефть. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов оказались минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $56,73 за баррель (-0,2%), цена WTI - $53,71 за баррель (-0,1%).

Внимание рынка в предстоящем году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко нефтедобывающие государства выполняют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи. Цены на нефть завершают год подъемом впервые за три года: Brent в 2016 году подорожала почти на 53%, WTI - на 46%.

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