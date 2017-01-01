Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах выросли на 3,9%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (так называемом "регулируемом сегменте") с 1 января 2017 г. выросли тарифы на 3,9%.

Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 23 декабря 2016 г., сообщила пресс-служба ОАО "Российские железные дороги". При этом ставки вновь будут варьироваться по календарным периодам. Также на 2017 г. продлено право непосредственного перевозчика - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочки" РЖД) - снижать тарифы.

Тарифы на перевозки пассажиров в вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (так называемом "дерегулированном сегменте") в поездах ФПК с 1 января 2017 г. проиндексированы на 5%, однако это решение коснется лишь примерно четверти составов, не входящих в систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируются зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Ранее "Федеральная пассажирская компания" планировала перевести на такую систему ценообразования до 95%, а представитель ФПК сообщал "Интерфаксу", что в 2017 г. ее распространение во всех поездах будет завершено. Вице-президент РЖД Михаил Акулов в декабре говорил агентству, что базовые ставки в составах с динамическим ценообразованием в 2017 г. останутся "на том же" уровне.

В 2016 г. в вагонах "купе", "СВ" и "люкс" "Федеральная пассажирская компания" увеличила тарифы на 5% (за исключением поездов с динамическим ценообразованием). Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования ФАС проиндексировала на 4% при календарном регулировании ставок. Также на 2016 г. для ФПК продлено право снижать тарифы в плацкартных и общих вагонах.