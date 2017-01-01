Госпрограмма субсидирования ипотечных ставок перестала действовать с 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2017 года перестала действовать госпрограмма субсидирования ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках.

Программа изначально была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года, но в феврале 2016 года власти продлили ее до 1 января 2017 года. Государство планировало потратить на программу 20 млрд рублей для выдачи льготных кредитов общим объемом 400 млрд рублей, позже лимит был увеличен до 700 млрд рублей. Затраты государства на проект не увеличились благодаря снижению ставок на рынке.

Ипотечный кредит по программе субсидирования предполагает ставку для заемщика не более 12% годовых. Недополученные доходы банкам и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) возмещаются из бюджета, они субсидируются до уровня ключевой ставки ЦБ + 3,5 процентного пункта (по ссудам, выданным с 1 марта 2016 года по 1 января 2017 года - до уровня ключевой ставки ЦБ + 2,5 процентного пункта).

Первоначальный взнос по программе составлял не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, срок погашения займа - не более 25-30 лет.