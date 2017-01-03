Главные новости
В миреТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеВ миреПосольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в СтамбулеЭкономикаДобыча нефти в РФ в 2016 году выросла до рекордных 547,5 млн тонн
Экономика

Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Китае с 1 января ужесточен контроль за покупкой гражданами страны иностранной валюты.

Теперь китайцы, желающие обменять юани, должны будут предоставить дополнительную информацию как о себе, так и о происхождении денег, сообщает BBC.

Ежегодная квота на обмен валюты в размере $50 тыс. остается неизменной.

Как сообщается на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты, таким образом власти страны надеются сократить масштабы оттока капитала за рубеж.

В 2015 году, по оценкам аналитиков, отток капитала из Китая составил порядка $1 трлн, сообщает AFP.

Теги: Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Добыча нефти в РФ в 2016 г. выросла до рекордных 547,5 млн тоннДобыча нефти в РФ в 2016 г. выросла до рекордных 547,5 млн тонн
По сравнению с аналогичным показателем 2015 года рост составил 2,5%Подробнее
В России повысились акцизы на алкоголь и сигаретыВ России повысились акцизы на алкоголь и сигареты
Кроме того, вводится акциз на электронные сигаретыПодробнее
ФАС возбудила дело на LenovoФАС возбудила дело на Lenovo
Подразделение китайской компьютерной компании затягивает предоставление запрошенных службой документовПодробнее
Рубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валюту перед новым годомРубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валюту перед новым годом
Российской валюте не помогли даже стабильно высокие мировые цены на нефтьПодробнее
Итоги 2016 года: Петабайты амбицийИтоги 2016 года: Петабайты амбиций
В уходящем году в смысловой контекст импортозамещения попала - и закрепилась там - IT-индустрияПодробнее
Итоги 2016 года: Нефтяные сделки - предсказуемые, загадочные, сенсационныеИтоги 2016 года: Нефтяные сделки - предсказуемые, загадочные, сенсационные
В уходящем году в России стало на одну нефтяную компанию меньшеПодробнее
Итоги 2016 года: Apple, Google, Microsoft и другие разновидности ФАС-фудаИтоги 2016 года: Apple, Google, Microsoft и другие разновидности ФАС-фуда
ФАС все чаще стали называть мегарегулятором, но вместе с весом ведомства росла и масса критики в его адресПодробнее
Итоги 2016 года: Хроника событий параллельной газовой вселеннойИтоги 2016 года: Хроника событий параллельной газовой вселенной
Штокман, South stream, Охта и другие не состоявшиеся (или пока не состоявшиеся) проекты "Газпрома"Подробнее
Новак дал прогноз по цене на нефть в 2017 годуНовак дал прогноз по цене на нефть в 2017 году
По мнению министра энергетики, она может вырасти до $55-60 за баррельПодробнее
Итоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнотИтоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнот
Все сырьевые экономики одинаково счастливы при $150 за баррель, у всех свои проблемы при $30Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружиеВ миреПосольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в СтамбулеЭкономикаДобыча нефти в РФ в 2016 году выросла до рекордных 547,5 млн тоннСпортУмер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев
Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты
Трамп пообещал не позволить КНДР усовершенствовать ее ядерное оружие
Анна Ахматова выдвигалась на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году
Молодежная сборная России по хоккею победила Данию
В Сирии за сутки зафиксировали 34 обстрела со стороны боевиков
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал шестым на первом этапе "Дакара"
Евкуров призвал родных убийцы ингушского журналиста склонить его к явке с повинной
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи