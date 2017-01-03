Власти Китая ввели новые ограничения на покупку валюты

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Китае с 1 января ужесточен контроль за покупкой гражданами страны иностранной валюты.

Теперь китайцы, желающие обменять юани, должны будут предоставить дополнительную информацию как о себе, так и о происхождении денег, сообщает BBC.

Ежегодная квота на обмен валюты в размере $50 тыс. остается неизменной.

Как сообщается на сайте китайской Государственной администрации по обмену валюты, таким образом власти страны надеются сократить масштабы оттока капитала за рубеж.

В 2015 году, по оценкам аналитиков, отток капитала из Китая составил порядка $1 трлн, сообщает AFP.