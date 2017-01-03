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Экономика

Китай начал прямое грузовое железнодорожное сообщение с Британией

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Китай с 1 января запустил прямые железнодорожные грузоперевозки в Великобританию - между городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке КНР и Лондоном, сообщает China Daily.

Путешествие по маршруту протяженностью свыше 12 тыс. километров занимает около 18 суток. Поезд следует через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. В первые месяцы рейс будет выполняться раз в неделю.

Оператором является компания Yiwu Timex Industrial Investment Co., которая уже больше года осуществляет прямые грузоперевозки по железной дороге между Китаем и Испанией.

Как сообщается, первый поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.

В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках государственного проекта Новый шелковый путь. Этот вид доставки грузов, как ожидается, должен стать средним звеном между дешевой, но медленной транспортировкой морскими путями (путь до Роттердама занимает около 30 суток) и быстрыми, но дорогими авиаперевозками. Прямые железнодорожные поставки грузов из Китая осуществляются уже в 14 городов Европы, Лондон станет 15-м.

Теги: Китай, Великобритания
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