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Экономика

Ford отказался от планов по строительству завода в Мексике

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ford Motor Co. отказалась от планов по строительству еще одного завода в Мексике, стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Взамен Ford инвестирует $700 млн в создание нового инновационного производственного центра в пригороде Детройта Флэт-рок. По планам компании, это дополнительно создаст 700 рабочих мест.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал автопроизводителя General Motors. "General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике седаны Chevy Cruze, - написал он в твиттере. - Производите в США или платите большие налоги на границе!"

Ford рассчитывал построить новый завод в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси и расширить производственные мощности на заводе около Мехико-Сити. В 2018 году компания рассчитывала увеличить число автомобилей, выпускаемых в Мексике, на 500 тыс. с 433 тыс. в 2015 году.

Теги: Мексика, Ford
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