Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии The Banker

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем центробанка года в Европе.

Годом ранее лучшим руководителем ЦБ в этом регионе по версии The Banker стал глава Банка Англии Марк Карни.

Набиуллина всегда указывала на необходимость снижения инфляции для улучшения экономического роста в России. Усилия главы ЦБ привели к тому, что уровень инфляции по итогам 2016 года опустился ниже 6% (по данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 5,4% - ИФ) с 12,9% в 2015 году, отмечает издание. Журнал указывает, что, по данным Международного валютного фонда, инфляция в новейшей истории России никогда не опускалась ниже 6,1%.

"Важно, что 2016 год стал поворотной точкой в настроении населения и участников рынка в части инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были выше нашей цели по инфляции (4% к концу 2017 года - ИФ), но сейчас они приблизились к таргету и находятся на уровне 4,5-4,7%", - заявила изданию Набиуллина.

The Banker также отметил усилия председателя ЦБ РФ по оздоровлению банковского сектора. Начиная с 2014 года регулятор отозвал лицензии у порядка 300 кредитных организаций.

Кроме того, Банк России совместно с Минфином работает над концепцией новой пенсионной системы. "Пенсионные средства должны стать самым важным источником долгосрочных ресурсов для российской экономики. Мы надеемся, что проект будет принят парламентом в 2017 года", - сказала Набиуллина.

The Banker - английский ежемесячный специализированный журнал, посвященный международным финансам. Издание выпускается в Лондоне.