Главные новости
В миреГлава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах ЕвропыСпортРоссия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюВ РоссииВ Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера
Экономика

"Нафтогаз" посчитал необходимым привлечь к управлению ГТС Украины европейскую компанию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Украина для сохранения статуса транзитной страны должна привлечь европейскую компанию к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС - ИФ) является привлечение европейской компании (. . .) Чтобы у них был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется", - сказал он эфире "5 канала" в среду вечером.

По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

Коболев напомнил, что в случае реализации "Газпромом" проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2" Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины.

"По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу", - сказал он.

В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что отказ от транзита российского газа через ГТС Украины в дальнейшем из-за отсутствия дополнительной конкуренции приведет к увеличению стоимости транзита для Европы.

"Второй шаг будет тяжелым для европейцев. Если такое произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ (идущий по обходным потокам - ИФ) из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению", - пояснил Коболев.

Как сообщалось, кабинет министров Украины в ноябре 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время ПАО "Укртрансгаз" для транспортировки газа, должно быть передано "МаГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м.

Теги: Украина, Нафтогаз
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии The BankerНабиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии The Banker
Журнал также отметил ее усилия по оздоровлению банковского сектораПодробнее
В Германии подан первый иск от лица автовладельца к VolkswagenВ Германии подан первый иск от лица автовладельца к Volkswagen
Как отметили юристы, требования к автоконцерну в рамках "дизельного скандала" готовы предъявить еще около 100 тыс. немцевПодробнее
Нефть подорожала до максимума за полтора годаНефть подорожала до максимума за полтора года
Brent торгуется выше $58 за баррельПодробнее
Доллар и евро снизились в начале торгов 3 январяДоллар и евро снизились в начале торгов 3 января
Рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря нефтиПодробнее
Добыча нефти в РФ в 2016 году выросла до рекордных 547,5 млн тоннДобыча нефти в РФ в 2016 году выросла до рекордных 547,5 млн тонн
По сравнению с аналогичным показателем 2015 года рост составил 2,5%Подробнее
В России повысились акцизы на алкоголь и сигаретыВ России повысились акцизы на алкоголь и сигареты
Кроме того, вводится акциз на электронные сигаретыПодробнее
ФАС возбудила дело на LenovoФАС возбудила дело на Lenovo
Подразделение китайской компьютерной компании затягивает предоставление запрошенных службой документовПодробнее
Рубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валюту перед новым годомРубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валюту перед новым годом
Российской валюте не помогли даже стабильно высокие мировые цены на нефтьПодробнее
Итоги 2016 года: Петабайты амбицийИтоги 2016 года: Петабайты амбиций
В уходящем году в смысловой контекст импортозамещения попала - и закрепилась там - IT-индустрияПодробнее
Итоги 2016 года: Нефтяные сделки - предсказуемые, загадочные, сенсационныеИтоги 2016 года: Нефтяные сделки - предсказуемые, загадочные, сенсационные
В уходящем году в России стало на одну нефтяную компанию меньшеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах ЕвропыСпортРоссия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюВ РоссииВ Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнераЭкономикаВ Германии подан первый иск от лица автовладельца к Volkswagen
Турецкие самолеты уничтожили почти 40 боевиков ИГ в Сирии
СМИ сообщили о подготовке сенаторами США новых санкций против РФ
В ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного Алеппо
В аэропортах Москвы более 10 авиарейсов отменены и свыше 30 задержаны
Калининградский аэропорт "Храброво" заработал в штатном режиме
Венесуэльский президент выбрал преемника на случай свое отставки
Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи