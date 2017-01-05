Samsung, LG и Sony показали на выставке в США новые супертелевизоры

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ведущие технологические компании представили на ежегодной выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе новые телевизоры, в том числе два крупнейших южнокорейских концерна - LG и Samsung Electronics показали устройства, которые лучше вписываются в интерьер потребителя.

Как сообщает BBC , новый телевизор LG монтируется на стену совершенно плоско, тогда как Samsung произвел новый тип экрана, который исполняет роль картины и в свободное от телеэфира время демонстрирует произведения искусства. Их экран обрамлен деревянной рамой, чтобы сходство с картиной было максимальным.

Главным новшеством Samsung стал 75-дюймовый телевизор QLED 4К новой версии со светодиодным дисплеем, где в качестве источника света выступают квантовые точки, то есть кристаллы различных металлических сплавов размером в несколько нанометров, что позволяет значительно улучшить цветопередачу.

Компания решила сохранить изогнутый дизайн экрана для своих самых дорогих моделей, несмотря на критику со стороны некоторых экспертов по поводу того, что смотреть на такой экран с некоторых углов неудобно.

Телевизор QLED от Samsung имеет расширенный динамический диапазон яркости от 1500 до 2000 нит, при том что 1 нит равен свету одной свечи.

Между тем новый телевизор фирмы LG OLED 4K толщиной экрана 2,57 мм - как и в прошлом году - будет выпускаться в двух вариантах: с диагоналями 65 и 77 дюймов.

Новшеством LG в этом году стал новый магнитный штатив, с помощью которого телевизор можно поместить на стену совершенно плоско, что помогает избежать бликов.

Корпорация LG также объявила, что ее новые телевизоры будут поддерживать четыре формата изображения высокого динамического диапазона, или HDR, включая формат HLG (Hybrid Log-Gamma), разработанный специально для трансляций спортивных и других мероприятий в прямом эфире в высоком качестве.

Sony тоже похвасталась своим новым продуктом - первым телевизором 4K OLED в линейке Bravia с HDR-процессором, позволяющим воспроизводить изображения различной резолюции в высочайшем разрешении, однако без встроенных динамиков. Вместо этого звук распространяется посредством вибраций, источаемых поверхностью самого экрана.

Представители компании Panasonic не стали обсуждать на пресс-конференции свои планы по созданию OLED-телевизоров, однако, возможно, какую-то модель можно будет увидеть на их ярмарочном стенде. В прошлом году на подобной выставке-ярмарке в Берлине Panasonic обещала показать свой новый продукт зимой 2017 года.