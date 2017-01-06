Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу разнополярной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля. Индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4% вслед за просевшими мировыми площадками.

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 2217,61 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1175,1 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар подешевел до 59,29 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,9%). Подросли бумаги "Мечела" (+0,8%), "РусАла" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,9%).

Индексы в США накануне изменились в пределах 0,2% на неоднородных сигналах в отношении американского рынка труда, а также разочаровывающих данных о продажах ритейлеров в праздничный период, сообщает MarketWatch.

Министерство труда США в пятницу обнародует официальные данные о безработице за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.

В пятницу в Азии преобладает снижение индексов (просели Япония и Китай), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $56,71 за баррель (-0,3% и +0,8% накануне), февральская цена WTI - $53,62 за баррель (-0,3%).

Саудовская Аравия, как сообщалось, сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник.