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Экономика

Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы

Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефть

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,25-59,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,30 руб./$1 (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 62,75 руб./EUR1 (-19 копеек), стоимость бивалютной корзины потеряла 17 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, составив 60,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,357 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,06 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 6 января связан со стабильно высокими мировыми ценами на нефть, несмотря на их утреннее небольшое снижение после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 мск опустилась всего на 0,28% - до $56,73 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на 0,76% - до $56,89 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,26% - до $53,62 за баррель. Контракт подорожал на 0,94% - до $53,76 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти за прошедшую неделю на 7,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились за неделю на 8,3 млн баррелей, дистиллятов - на 10,1 млн баррелей.

Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник. Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

Теги: Московская биржа
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