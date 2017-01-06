Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" днем в пятницу; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.

Курс доллара США составил 59,38 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,88 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,55 копейки, до 60,955 рубля.

Банк России в пятницу не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 6 января связан с продолжающимся повышением мировых цен на нефть, которые позитивно отреагировали на данные о снижении запасов в США и информацию о сокращении добычи Саудовской Аравией. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве поднялась на 0,76% - до $57,32 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,67% - до $54,12 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 7,05 млн баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей. Запасы бензина увеличились за неделю на 8,3 млн баррелей, дистиллятов - на 10,1 млн баррелей.

Тем временем Саудовская Аравия сократила добычу нефти в соответствии с договоренностями между странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами, по которым объем добываемой в стране нефти должен сократиться не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник. По словам источника, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках соглашения ОПЕК.