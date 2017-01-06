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Экономика

Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть

К вечеру рубль растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дня

Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Изменения курса доллара США и евро к рублю на торгах "Московской биржи" вечером в пятницу незначительные на фоне легкого снижения мировых цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,48 руб./$1 в 18:50 по московскому времени, это на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,9125 руб./EUR1, подешевев на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,4 копейки, до 61,025 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро 6 января связаны с отсутствием ярко выраженной динамики на мировых нефтяных площадках. Так, в первой половине дня цены на нефть росли, отыгрывая данные о снижении запасов в США и информацию о сокращении добычи Саудовской Аравией, что позитивно сказывалось на динамике российского рубля. Вместе с тем во второй половине дня цены на нефть перешли к легкому снижению на фоне данных по рынку труда США, способствовавших укреплению курса доллара. В итоге рубль к вечеру растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дня.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве опустился на 0,3% - до $56,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,06% - до $53,73 за баррель.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось в декабре 2016 года на 156 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики, опрошенные различными агентствами и изданиями, в среднем ожидали роста на 175-180 тыс. Уровень безработицы в США в прошлом месяце поднялся с 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года, до 4,7%, что соответствовало ожиданиям рынка. Между тем темпы повышения заработной платы в США в декабре были максимальными с июня 2009 года - 2,9% в годовом выражении.

Американские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно в пятницу, участники рынка реагируют на данные о росте занятости и заработной платы в США и заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер. Вместе с тем рынок акций США завершает сокращенную из-за новогодних празднований неделю в плюсе. Доллар продолжил подъем на рынке Forex на фоне статданных, золото дешевеет, поскольку быстрый рост заработной платы в США увеличивает вероятность скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Банк России в пятницу не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:50 по Москве пятницы снизился на 30,87 копейки по отношению к 5 января и составил 59,4416 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $1 млрд 87,709 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 18:50 по московскому времени пятницы снизился на 9,26 копейки по отношению к 5 января и составил 62,9385 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR55,568 млн.

Теги: Московская биржа
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