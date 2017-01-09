Главные новости
В миреИзраиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломатаВ миреЭкс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнанииВ РоссииЭкспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске
Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в понедельник из-за опасений, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени опустился на 0,3% - до $56,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4% - до $53,76 за баррель.

Первую неделю 2017 года цены на нефть, двигаясь разнонаправленно, завершили в небольшом - всего на 0,5% - плюсе благодаря прогнозам, что заявленное в ноябре снижение добычи сырья странами ОПЕК в итоге поможет сократить его запасы. В первый рабочий день 2017 года котировки доходили до рекордных за полтора года $58.

В четверг стало известно о падении на последней неделе 2016 года резервов нефти в США сразу на 7 млн баррелей (правда, запасы нефтепродуктов выросли еще более значительно).

В пятницу цены поддержали сообщения о решении Royal Dutch Shell приостановить из-за атак повстанцев работу нефтепровода в Нигерии, мощность которого позволяет транспортировать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

Добывающие страны с начала января приступили к реализации мер по снижению производствам нефти. Саудовская Аравия, сообщила The Wall Street Journal, уже сократила добычу в январе на 468 тыс. баррелей. Тот факт, что Эр-Рияд, неформальный лидер ОПЕК, выполняет взятые на себя обязательства, повышает шансы, что его примеру последуют и другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен.

В то же время резервные реальные показатели добычи, публикуемые различными независимыми источниками, начнут поступать только в начале февраля. Мониторинговая комиссия, созданная добывающими странами для контроля за реализацией соглашения, проведет свое первое заседание 21 января.

Иран активно продает нефть из накопленных за годы санкций резервов, сократив их до 16,4 млн баррелей с 29,6 млн баррелей в октябре, свидетельствуют данные Thomson Reuters Oil Flows. Это позволяет Ирану наращивать экспорт.

Снизить эффективность шагов ОПЕК по снижению предложения может также Ливия, которая заявила, что работает над возобновлением работы новых месторождений, остановленных из-за гражданской войны в стране. Снижению запасов может помешать рост активности производителей сланцевой нефти.

Теги: нефть, Brent
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомстваГлава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Министерство должно продемонстрировать результаты по ряду задач в очень сжатые срокиПодробнее
"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа
6 января его экспортная поставка составила 615,5 млн куб. мПодробнее
Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефтьДоллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
К вечеру рубль растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дняПодробнее
"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье
По заявлению компании, 5 января потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, еще один пик ожидается 6 январяПодробнее
Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефтиРубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти
Курс доллара США подешевел на 7 копеек, а евро - на 6 копеекПодробнее
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницыДоллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы
Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефтьПодробнее
Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%
Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%Подробнее
Samsung, LG и Sony показали на выставке в США новые супертелевизорыSamsung, LG и Sony показали на выставке в США новые супертелевизоры
Компании продолжили, в частности, совершенствовать изображение, удобство в интерьере и звук устройствПодробнее
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с конца июля 2015 годаДоллар упал ниже 60 рублей впервые с конца июля 2015 года
Это произошло, в частности, на фоне стабильно высоких мировых цен на нефтьПодробнее
В штаб-квартире банка Goldman Sachs в Нью-Йорке прошла акция протестаВ штаб-квартире банка Goldman Sachs в Нью-Йорке прошла акция протеста
Американцы выступили против его связей с правительством СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Зимний велопарад в Москве8 фото
08 января
Зимний велопарад в Москве
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИзраиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломатаВ миреЭкс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнанииВ РоссииЭкспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в ИркутскеКультураМюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"
Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Что случилось этой ночью: понедельник, 9 января
Мюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"
Экспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске
Более 188 литров спиртосодержащей продукции изъяты в Приморье в праздники
Предполагаемых участников наркогруппировки задержали в Новосибирске
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи