Экономика

Валютные резервы Китая в 2016 году сократились до минимума почти за шесть лет

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Валютные резервы Китая сократились на $320 млрд в 2016 году из-за усилий Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) по стабилизации курса юаня, однако их объемы по-прежнему превышают $3 трлн.

Согласно данным НБК, валютные резервы КНР в декабре уменьшились шестой месяц подряд - на $41,1 млрд, до $3 трлн 11 млрд - минимума с марта 2011 года.

Падение замедлилось по сравнению с сокращением на $69,06 млрд в ноябре и было несколько меньше консенсус-прогнозов аналитиков, составлявшего $51 млрд, пишет газета Financial Times.

После девальвации юаня в августе 2015 года власти страны пытались сдержать быстрое обесценивание национальной валюты, продавая доллары из валютных резервов. Снижение резервов в последние месяцы связано, главным образом, с укреплением американской валюты.

Согласно отдельному пресс-релизу Государственного управления валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР, юань подешевел в октябре-декабре на 4% из-за роста курса доллара и усилившегося оттока капитала из Китая. По итогам 2016 года в целом юань потерял 6,6% в паре с долларом, продемонстрировав самое значительное падение с 1994 года.

По оценкам Goldman Sachs, в январе-ноябре отток капитала из КНР составил около $600 млрд. С ноября власти КНР ввели новые меры контроля за движением капитала, включая жесткие ограничения крупных транзакций за рубежом.

В период с 1980 по 2016 год китайские резервы в среднем составляли $890,75 млрд. Рекордного объема они достигли в июне 2014 года - почти $4 трлн, рекордный минимум был зафиксирован в декабре 1980 года - $2,26 млрд.

Теги: Китай
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