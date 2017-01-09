McDonald's продаст 80% бизнеса в Китае и Гонконге за $2,08 млрд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - McDonald's продает 80% своего подразделения в КНР и Гонконге инвестфондам Citic и Carlyle Group. В рамках сделки, включающей предоставление покупателям генеральной франшизы на развитие ресторанов McDonald's в регионе сроком на 20 лет, операции компании в материковом Китае и Гонконге оценены в $2,08 млрд, говорится в сообщении Citic. Citic и ее подразделение Citic Capital получат 52%-ную долю в бизнесе, Carlyle - 28%, а McDonald's оставит за собой 20%-ную долю.

Подразделение McDonald's в Китае и Гонконге сохранит команду управляющих после закрытия сделки. В совет директоров компании войдут представители Citic, Carlyle и McDonald's. McDonald's, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, меняет структуру своего бизнеса в некоторых регионах, включая Китай, Южную Корею и Юго-Восточную Азию, стремясь рационализировать глобальные операции.

В Китае число ресторанов McDonald's составляет порядка 2,2 тыс., причем треть из них уже работает на условиях франчайзинга. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Citic и Carlyle намерены дополнительно открыть порядка 1,3 тыс. ресторанов McDonald's в Китае и Гонконге. Они также планируют развивать операции McDonald's не только в ключевых городах КНР, включая Пекин, Шанхай и Гуаньчжоу, но и в менее крупных городах.

McDonald's работает в Китае с начала 90-х годов. В последние годы американская компания столкнулась с существенным ростом конкуренции на рынке КНР, где она занимает второе место среди западных сетей фастфуда после Yum! Brands. В частности, конкуренцию McDonald's составляют тайваньская сеть ресторанов Dicos, а также сеть Real Kung Fu, предлагающая традиционную китайскую лапшу.