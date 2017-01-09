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Торги на Московской бирже открылись ростом доллара и евро к рублю

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в начале торгов понедельника; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося снижения мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 59,62-59,71 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,6575 рубля (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 62,83 рубля (+6 копеек), стоимость бивалютной корзины прибавила почти 5 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,085 рубля.

Доллар при этом оказался почти на 1 рубль ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,98 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 9 января связано с тем, что мировые цены на нефть перешли к снижению в понедельник утром из-за опасений, что в условиях увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект. Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:07 МСК опустился на 0,44% - до $56,85 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,5% - до $53,72 за баррель.

Первую неделю 2017 года цены на нефть, двигаясь разнонаправленно, завершили в небольшом - всего на 0,5% - плюсе благодаря прогнозам, что заявленное в ноябре снижение добычи сырья странами ОПЕК в итоге поможет сократить его запасы. В первый рабочий день 2017 года котировки доходили до рекордных за полтора года $58.

В четверг стало известно о падении на последней неделе 2016 года резервов нефти в США сразу на 7 млн баррелей (правда, запасы нефтепродуктов выросли еще более значительно). В пятницу цены поддержали сообщения о решении Royal Dutch Shell приостановить из-за атак повстанцев работу нефтепровода в Нигерии, мощность которого позволяет транспортировать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки.

Добывающие страны с начала января приступили к реализации мер по снижению производствам нефти. Саудовская Аравия, сообщила The Wall Street Journal, уже сократила добычу в январе на 468 тыс. баррелей в сутки. Тот факт, что Эр-Рияд, неформальный лидер ОПЕК, выполняет взятые на себя обязательства, повышает шансы, что его примеру последуют и другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен.

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