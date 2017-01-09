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Тарифы на электричество на Дальнем Востоке снизят с 1 июля 2017 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тарифы на электроэнергию для Дальнего Востока будут снижены с 1 июля 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минвостокразвития. При этом по итогам 2017 года средний за год тариф в регионах, в отношении которых будет принято решение о включении их в первоочередной список для внедрения механизма снижения тарифов, будет равен среднероссийскому, пояснили в министерстве.

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Надбавка к стоимости электроэнергии для первой и второй ценовых зон (европейская часть РФ и Сибирь), за счет которой удастся добиться снижения, также будет введена с 1 июля 2017 года.

Президент Владимир Путин в конце декабря 2016 года утвердил поправки в закон "Об электроэнергетике", в соответствии с которым тарифы на Дальнем Востоке будут снижены до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Этот закон является законом непрямого действия. В течение ближайшего времени будут приняты подзаконные акты в его развитие, которые будут устанавливать детальный механизм снижения тарифов. После этого начнется его действие - с 1 июля 2017 года", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Распорядителем собранных за счет надбавки средств будет "РусГидро" - компания получит в 2017-2019 годах 29,5 млрд руб. и передаст средства в дальневосточные компании, продающие электроэнергию конечным потребителям. Таким образом, "РусГидро" будет субсидировать свои "дочки", а они, в свою очередь, продавать электроэнергию по среднероссийскому уровню тарифов.

Как ранее пояснял замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, предварительный базовый уровень, до которого будут доведены тарифы для промпотребителей Дальнего Востока, составит 3,19 руб. за 1 кВт.ч. "Исходя из этого расчета, совокупная нагрузка на I и II ценовые зоны для потребителей, за исключением населения, составит расчетно 29,5 млрд рублей, что приведет к росту конечной цены для потребителей зон до 1,3%", - говорил представитель ведомства. Введение надбавки будет проходить поэтапно.

По Дальнему Востоку в среднем снижение тарифов на электроэнергию достигнет 30%, самое большое понижение произойдет на Чукотке - 65%, отмечало Минвостокразвития.

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