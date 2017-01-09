Кремль отказался комментировать новую антитабачную концепцию

Ранее СМИ сообщили о предложении Минздрава запретить продажу табака людям, родившимся после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетия

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Инициатива ввести ограничение на продажу табачных изделий людям, родившимся после 2014 года, принадлежит Минздраву, в Кремле позицию по этому вопросу не сформулировали, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может", - подчеркнул Песков. По его словам, "ведомство, которое занимается здравоохранением, продвигает вперед свои ведомственные ориентиры".

"Конечно, такие предложения могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению, принятия во внимание достаточно большого числа точек зрения, а не только одного ведомства", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее в понедельник "Известия " сообщили о том, что Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию. Документ, по данным газеты, уже направлен в ряд федеральных ведомств для согласования. Один из ключевых пунктов концепции - запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.