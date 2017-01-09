Экономика

"Роснефть" и китайская CNPC продлили контракт на поставку нефти через Казахстан

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" и CNPC подписали дополнительное соглашение об увеличении поставок нефти транзитом через территорию Казахстана и продлении срока действия контракта, заключенного 21 июня 2013 года, до 31 декабря 2023 года.

Как говорится в сообщении "Роснефти, поставки в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2023 года составят 70 млн тонн, при этом общий объем поставок нефти по вышеуказанному контракту, с учетом ранее направленных 21 млн тонн, достигнет 91 млн тонн за 10-летний период.

В период с 2005 по 2016 годы "Роснефть" заключила ряд долгосрочных контрактов, в рамках которых уже осуществила поставку в Китай более 186 млн тонн нефти на сумму превышающую $95 млрд. Совокупный объем поставок в рамках долгосрочных договоров превысит 700 млн тонн нефти. Кроме того с 2009 по 2016 годы компания поставила в Китай около 30 млн тонн нефтепродуктов на сумму более $19 млрд.

Компания напоминает, что совместно с CNPC реализует проект строительства Тяньцзиньского НПЗ. В настоящее время завершена разработка технико-экономического обоснования завода, стороны утвердили технологическую конфигурацию в части НПЗ и комплекса ароматических углеводородов. Ежегодный объем переработки ТНПЗ составит 16 млн тонн, в том числе 9,1 млн тонн нефти ВСТО, поставляемой "Роснефтью". Глубина переработки проекта составит около 95%.

Теги: Роснефть, CNPC, Казахстан
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