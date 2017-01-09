Главные новости
В РоссииМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиЭкономикаМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяВ миреАмериканский эсминец открыл предупредительный огонь по иранским катерам
Экономика

"Вымпелком" договорился о продаже 13 тыс. вышек "Русским башням"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" договорилось о продаже около 13 тысяч своих вышек инфраструктурный компании "Русские башни", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с переговорами.

По его словам, "Вымпелком" получит порядка $700 млн. Сделку планируется закрыть во II квартале 2017 года, к этому моменту оператору уже будут заплачены деньги.

Президент "Русских башен" Александр Чуб и представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева отказались от комментариев.

"Вымпелком" объявил тендер по продаже около 10 тыс. своих вышек в конце 2015 года. Компания официально не озвучивала сумму, которую хотела бы получить за актив. Заявки претендентов содержали примерно одинаковое ценовое предложение - около $0,5 млрд, сообщали ранее источники "Интерфакса".

Однако два из них утверждал, что оператор хочет получить за свои башни примерно $1 млрд. Консультант одного из претендентов на покупку говорил, что "Вымпелкому" было предложено либо улучшить финансовую модель проекта, либо снизить цену за актив. Окончательная стоимость выставленной на продажу инфраструктуры была определена в результате процедуры due dilligence, в ходе которой оценивается техническое состояние башен, потенциал загруженности сооружений арендаторами и земельно-правовой статус активов.

Закрытие сделки по продаже башен затягивалось - в мае оператор заявлял, что собиралась продать актив до конца 2016 года. Но уже в августе CEO материнского холдинга Vimpelcom Ltd. Жан Ив Шарлье говорил аналитикам, что в этот срок инфраструктура не будет продана.

Монетизация башенной инфраструктуры является частью стратегии Vimpelcom по трансформации, одна из целей которой - превращение компании из традиционного телеком-оператора в digital-провайдера. По словам CEO холдинга, Vimpelcom не стремится быстро продать башенные активы, основные задачи в сделках - это максимизация денежной выгоды и поиск надежных партнеров.

"Вымпелком", как ожидается, станет первым российским оператором, который продаст свои башни. Башенные активы компании будут выделены в специальную "дочку" - АО "Национальная башенная компания" (НБК). Сделка во много определит дальнейшую судьбу операторской инфраструктуры для размещения оборудования, поскольку будет впервые определена стоимость актива.

Монетизацией своих башен заинтересовался и другой оператор "большой тройки" - ПАО "Мегафон". В конце ноября 2016 года для ее консолидации была учреждена "дочка" "Первая башенная компания" (ПБК). В "дочку" планируется передать более 15 тыс. сотовых вышек и связанных с ними земельных участков, сигнальных огней, вспомогательного оборудования и иных инфраструктурных активов. "Мегафон" не исключает в будущем привлечение инвестора в капитал башенной компании. При этом это может быть как "стратег", так и инфраструктурный фонд. Сам "Мегафон" может сохранить миноритарный пакет в компании, говорится в материалах оператора.

Теги: Вымпелком, Русские башни
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Запрет планируется сохранить только для недвижимости, которая не превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человекаПодробнее
Кремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюКремль отказался комментировать новую антитабачную концепцию
Ранее СМИ сообщили о предложении Минздрава запретить продажу табака людям, родившимся после 2014 года, даже после достижения ими совершеннолетияПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию"Коммерсант" узнал о планах РФ сократить поставки нефти в Белоруссию
Таким образом Москва продолжает оказывать давление на Минск, чтобы добиться погашения долга за газ; в Белоруссии рассчитывают разрешить ситуацию в I квартале 2017 годаПодробнее
Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомстваГлава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Министерство должно продемонстрировать результаты по ряду задач в очень сжатые срокиПодробнее
"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа"Газпром" поставил новый рекорд с начала года по экспорту газа
6 января его экспортная поставка составила 615,5 млн куб. мПодробнее
Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефтьДоллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
К вечеру рубль растерял все дневные достижения и оказался вблизи уровней закрытия предыдущего дняПодробнее
"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье
По заявлению компании, 5 января потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, еще один пик ожидается 6 январяПодробнее
Рубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефтиРубль укрепился к доллару и евро в пятницу днем благодаря растущей нефти
Курс доллара США подешевел на 7 копеек, а евро - на 6 копеекПодробнее
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницыДоллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы
Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне относительно высоких мировых цен на нефтьПодробнее
Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,4%
Рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиЭкономикаМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяВ миреАмериканский эсминец открыл предупредительный огонь по иранским катерамСпортПетербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"
Улицу у здания посольства РФ в Анкаре переименовали в честь посла Карлова
СМИ сообщили о назначении зятя Трмапа его старшим советником
Джон Керри объявил о победе над дискриминацией геев в Госдепе
Американский эсминец открыл предупредительный огонь по иранским катерам
Министр обороны Швеции не увидел необходимости вступать в НАТО
"Вымпелком" договорился о продаже 13 тыс. вышек "Русским башням"
Фотохроника 9 января
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи