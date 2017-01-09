"Вымпелком" договорился о продаже 13 тыс. вышек "Русским башням"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" договорилось о продаже около 13 тысяч своих вышек инфраструктурный компании "Русские башни", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с переговорами.

По его словам, "Вымпелком" получит порядка $700 млн. Сделку планируется закрыть во II квартале 2017 года, к этому моменту оператору уже будут заплачены деньги.

Президент "Русских башен" Александр Чуб и представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева отказались от комментариев.

"Вымпелком" объявил тендер по продаже около 10 тыс. своих вышек в конце 2015 года. Компания официально не озвучивала сумму, которую хотела бы получить за актив. Заявки претендентов содержали примерно одинаковое ценовое предложение - около $0,5 млрд, сообщали ранее источники "Интерфакса".

Однако два из них утверждал, что оператор хочет получить за свои башни примерно $1 млрд. Консультант одного из претендентов на покупку говорил, что "Вымпелкому" было предложено либо улучшить финансовую модель проекта, либо снизить цену за актив. Окончательная стоимость выставленной на продажу инфраструктуры была определена в результате процедуры due dilligence, в ходе которой оценивается техническое состояние башен, потенциал загруженности сооружений арендаторами и земельно-правовой статус активов.

Закрытие сделки по продаже башен затягивалось - в мае оператор заявлял, что собиралась продать актив до конца 2016 года. Но уже в августе CEO материнского холдинга Vimpelcom Ltd. Жан Ив Шарлье говорил аналитикам, что в этот срок инфраструктура не будет продана.

Монетизация башенной инфраструктуры является частью стратегии Vimpelcom по трансформации, одна из целей которой - превращение компании из традиционного телеком-оператора в digital-провайдера. По словам CEO холдинга, Vimpelcom не стремится быстро продать башенные активы, основные задачи в сделках - это максимизация денежной выгоды и поиск надежных партнеров.

"Вымпелком", как ожидается, станет первым российским оператором, который продаст свои башни. Башенные активы компании будут выделены в специальную "дочку" - АО "Национальная башенная компания" (НБК). Сделка во много определит дальнейшую судьбу операторской инфраструктуры для размещения оборудования, поскольку будет впервые определена стоимость актива.

Монетизацией своих башен заинтересовался и другой оператор "большой тройки" - ПАО "Мегафон". В конце ноября 2016 года для ее консолидации была учреждена "дочка" "Первая башенная компания" (ПБК). В "дочку" планируется передать более 15 тыс. сотовых вышек и связанных с ними земельных участков, сигнальных огней, вспомогательного оборудования и иных инфраструктурных активов. "Мегафон" не исключает в будущем привлечение инвестора в капитал башенной компании. При этом это может быть как "стратег", так и инфраструктурный фонд. Сам "Мегафон" может сохранить миноритарный пакет в компании, говорится в материалах оператора.