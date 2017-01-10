"Яндекс" начал принимать платежи в пользу юрлиц через "1C"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Деньги" интегрировал свою платежную систему "Яндекс.Касса" в программу автоматизации деятельности юрлиц "1C:Предприятие", говорится в сообщении компании. Пользователи "1С" смогут выставлять клиентам счета и принимать платежи прямо через систему - сформировав ссылку, которую можно отправить по электронной почте или в мессенджере.

Оплатить такой счет можно через онлайн-кошелек "Яндекс.Денег", с банковской карты или через сервис "Сбербанк онлайн". Средства поступят на расчетный счет организации.

По данным "Яндекс.Денег", в настоящее время систему "1С:Предприятие" используют более 1,5 млн российских юрлиц. Услуга онлайн-платежей через "1С" подойдет компаниям онлайн-торговли, а также организациям, которые принимают заказы по телефону и высылают квитанции по обычной почте.

Функция выставления счетов появилась в "Яндекс.Кассе" в 2015 году, ее используют более 2 тыс. компаний (всего к сервису подключено более 75 тыс. интернет-магазинов). Средний платеж по счетам в настоящее время составляет 7,5 тыс. рублей, количество оплаченных счетов за последние полгода выросло в 2,5 раза.

В "Яндекс.Деньгах" зарегистрировано около 28 млн кошельков. "Яндекс.Касса" позволяет принимать платежи и из сторонних кошельков, банковских карт, а также через сервисы Сбербанка , Альфа-банка и Промсвязьбанка , со счетов мобильных телефонов, с помощью QR-кодов.