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Бортпроводники British Airways начали двухдневную забастовку

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Двухдневная забастовка бортпроводников British Airways может повлиять на рейсы авиакомпании из лондонского аэропорта Хитроу во вторник и среду. В забастовке примут участие более 2 тыс. сотрудников авиакомпании, которые являются членами профсоюза Unite. Они добиваются повышения зарплат для бортпроводников, обслуживающих комбинированные рейсы (которые объединяют короткие и длинные перелеты), сообщает BBC.

По данным Unite, руководство British Airways обещало, что годовая зарплата бортпроводников на комбинированных рейсах, принятых на работу после 2010 года, составит от 21 тыс. до 25 тыс. фунтов стерлингов ($25-30 тыс.). При этом на практике сотрудники получают 12 тыс. фунтов плюс 3 фунта за каждый час полета. Ранее бортпроводники отказались от повышения окладов на 2%, требуя поднять реальную зарплату до того уровня, который им обещали при приеме на работу.

Представитель Unite Оливер Ричардсон заявил, что бортпроводники, обслуживающие комбинированные рейсы, вынуждены устраиваться на вторую работу или приходят на службу в состоянии, в котором они непригодны к полету. "В то время как головная компания British Airways прогнозирует годовую прибыль в районе 2,3 млрд фунтов, становится ясно, что национальный перевозчик Великобритании в состоянии платить достойную зарплату людям, которые обеспечивают нашу безопасность, пока мы летим", - добавил он.

В British Airways заявили, что забастовка не повлияет на работу лондонских аэропортов Хитроу, Гэтвик и Лондон-Сити. "У всех клиентов British Airways будет возможность вылететь в пункты назначения во вторник, 10 января, и среду, 11 января, несмотря на акцию, запланированную Unite", - говорится в сообщении авиакомпании.

British Airways обещает, что все рейсы в аэропортах Лондон-Сити и Гэтвик будут отправляться и приниматься в обычном режиме. В Хитроу же в обычном режиме будет отправлено и принято "подавляющее большинство" рейсов. Это значит, что некоторым пассажирам придется вылететь немного раньше или позже запланированного времени, поскольку British Airways решила совместить часть рейсов из-за забастовки.

Если двухдневная забастовка ничего не изменит, Unite может проголосовать за проведение новых подобных акций или будет искать другие формы протеста.

Теги: British Airways
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