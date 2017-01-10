У Туниса возникли сложности с поиском покупателей на рекордный урожай апельсинов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тунисские фермеры собрали рекордный урожай апельсинов в текущем сельскохозяйственном году - более 500 тысяч тонн, однако значительную часть фруктов придется уничтожить, если Тунис не найдет покупателей, пишет The Guardian. "За последние пять лет потолок составлял 400 тыс. тонн. В этом году мы собрали 550 тыс. тонн, это огромный урожай", - заявил изданию глава Межотраслевой группы производителей фруктов (GIF) Мухамед Али Джандуби. Он пояснил, что погода была преимущественно сухой, что позволило апельсиновым деревьям отцвести в положенный срок и сохранить плоды.

Тунисский профсоюз работников сельского хозяйства и рыболовной отрасли предупредил, что, возможно, половина апельсинов будет уничтожена. Как ожидается, Тунис экспортирует лишь 10% собранного урожая цитрусовых. Выращиваемые в Тунисе тонкокожие и сочные мальтийские апельсины особенно ценятся во Франции. Производители апельсинов рассчитывают увеличить продажи на французском рынке, с этой целью они будут активно продвигать свою продукцию на сельскохозяйственной выставке в Париже, которая пройдет с 25 февраля по 5 марта.

Тунисцы смотрят и в сторону России, отмечает The Guardian, хотя на российском рынке их ждет жесткая конкуренция со стороны египетских и турецких поставщиков. Между тем фермеры призывают власти оказать им помощь в развитии отрасли по переработке фруктов, в том числе в соки и косметические ингредиенты.

АПК - важнейшая составляющая тунисской экономики наряду с туризмом, однако события "арабской весны" 2011 года и ряд терактов отрицательно сказались на обеих отраслях. В прошлом сельхозгоду (2015-2016) высокие показатели экспорта фиников и оливкового масла помогли Тунису "избежать худшего", отмечает министерство финансов. Поставки фиников за рубеж увеличились на 10% - до рекордных 110 тыс. тонн.

В 2014-2015 сельхозгоду Тунис стал крупнейшим экспортером оливкового масла в мире и вторым по величине производителем после Испании, в том числе благодаря решению Евросоюза отменить ввозные пошлины на тунисское масло и предоставить стране существенную финансовую помощь, пишет Olive Oil Times. Тогда производство масла подскочило до 340 тыс. тонн, а экспорт - до 20 тыс. тонн с 400 тонн десятью годами ранее.

В текущем сельхозгоду ситуация в этом сегменте намного сложнее: из-за засушливой погоды производство оливкового масла может сократиться на 55%, до 100 тыс. тонн, прогнозирует глава Национального управления по вопросам масла (ONH). При этом прогноз экспорта на текущий сельхозгод составляет 70 тыс. тонн.