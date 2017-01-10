В Красноярском крае приватизируют крупнейшую в регионе сеть АЗС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил региональному правительству подготовить к продаже госпакет акций ОАО "Красноярскнефтепродукт" (КНП), сообщается на официальном сайте местных органов власти.

"Я ставлю задачу подготовить в этом году к реализации пакет акций "Красноярскнефтепродукта". Этот актив не дает нам никакой эффективности, создает массу проблем самого разного уровня, поэтому этот актив предстоит реализовывать", - приводятся в сообщении слова выступления Толоконского на аппаратном совещании 9 января.

Как пояснил источник "Интерфакса" в правительстве края, в настоящее время говорить о цене госпакета "Красноярскнефтепродукта", порядке и сроках его продажи преждевременно. "Нам поставлена задача, будем работать", - сказал собеседник агентства. Согласно списку аффилированных лиц за 30 июля 2016 года в собственности Красноярского края находится 77,33% обыкновенных акций "Красноярскнефтепродукта", что составляет 57,99% уставного капитала компании.

"Красноярскнефтепродукт" создан в июле 1994 года, это крупнейшее в регионе предприятие в сфере оптовой и розничной торговли ГСМ. В собственности компании 14 нефтебаз и 137 АЗС в 14 городах и 37 районах Красноярского края.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс" КНП в 2015 году снизил выручку по сравнению с предыдущим годом на 7,6% - до 13,4 млрд рублей, чистую прибыль - в 3 раза, до 101,1 млн рублей.