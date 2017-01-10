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Yahoo сменит название и гендиректора

После завершения продажи основного бизнеса компания изменит название на Altaba

Yahoo сменит название и гендиректора
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская интернет-компания Yahoo! после завершения сделки с Verizon изменит название, а также ее покинут несколько руководителей высшего звена, включая главного исполнительного директора Мариссу Майер.

О сделке по покупке Verizon профильного интернет-бизнеса Yahoo за $4,8 млрд было объявлено в конце июля прошлого года, ее завершение ожидается в начале 2017 года. Между тем масштабные утечки данных пользователей Yahoo в результате хакерских атак могут сказаться на условиях сделки. В декабре Verizon заявляла, что намерена дождаться результатов расследования утечки. После завершения продажи основного бизнеса Yahoo изменит название на Altaba, сообщается в пресс-релизе компании. Оставшиеся у Altaba активы включают долю в Alibaba Group и Yahoo Japan.

По словам источников The Wall Street Journal, новое название является комбинацией слов "альтернатива" и Alibaba. Кроме Майер компанию покинут еще пять топ-менеджеров, включая одного из ее основателей Дэвида Фило и главу совета директоров Мейнарда Уэбба, который занимал этот пост с августа 2013 года.

Новым председателем совета директоров Altaba станет Эрик Брандт, который вошел в совет в марте прошлого года, а ранее работал главным финансовым директором Broadcom Corp.

Yahoo! - американская компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory. Портал включает в себя популярный сервис электронной почты Yahoo! Mail, один из старейших и наиболее популярных в интернете.

Verizon - американская телекоммуникационная компания, основной актив которой - лидирующий оператор сотовой связи на рынке США Verizon Wireless. Является крупнейшей по капитализации телекоммуникационной фирмой в США и второй в мире (после China Mobile).

Теги: Yahoo, Verizon, Alibaba
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