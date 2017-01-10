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Росстат подтвердил оценку инфляции за 2016 год на уровне 5,4%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Инфляция в России в декабре 2016 года составила 0,4% после такого же показателя в ноябре и в октябре, сообщил во вторник Росстат.

Таким образом, ведомство подтвердило предварительную оценку, распространенную в конце декабря. Неизменной, соответственно, осталась и оценка инфляции за весь год - 5,4%, что явилось минимумом за всю новейшую историю России.

Во многом низкий показатель инфляции объясняется существенным падением реальных доходов населения, которые снижаются третий год подряд. При этом темп снижения реальных доходов населения в 2016 году ускорился почти до 6% с 3,2% в 2015 году и 0,7% в 2014 году.

В 2015 году инфляция в России составила 12,9%, в 2013 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1% (показатель 2011 года был до этого как раз минимальным значением).

Теги: Росстат
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