В Латвии собрались запустить производство виниловых пластинок

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Завод по производству виниловых музыкальных пластинок планируется открыть в латвийском городе Цесис. "Производство виниловых пластинок - очень тонкий процесс, сродни искусству, и для нас важно выпускать качественный товар", - сообщила в эфире телеканала LNT представитель собирающейся запустить завод в Цесисе компании "Mango Vinyl Press" Сабине Брице.

По ее словам, первые пластинки планируется отпечатать во второй половине 2017 года. Отмечается, что к производству пластинок привлечены специалисты бывшей фабрики "Мелодия". В компании собираются поставлять свою продукцию в ЕС и США, где спрос значительно превышает предложение качественных пластинок.

"Заводы уже не справляются с объемом заказов, образовались огромные очереди. Открываются новые заводы. Только что появилась фабрика в Тарту (Эстония), куда уже стоит очередь", - отметил музыкальный обозреватель, коллекционер музыкальных пластинок Улдис Рудакс.

Агентство BNS отмечает, что минувший год для производителей виниловых пластинок был очень успешным: продажи компакт-дисков падают, а виниловых пластинок - растут. Например, в Великобритании в прошлом году продано 3,2 млн альбомов в виниловом формате, что на 53% больше, чем годом ранее. По данным "Firmas.lv", компания "Mango Vinyl Press" создана в декабре 2015 года, ее оплаченный основной капитал составляет 4 евро, единственная владелица фирмы - Зане Курземниеце.

В Советском Союзе, куда до обретения независимости входила Латвийская Советская Социалистическая Республика, в 1964 году была основана "Фирма Мелодия" как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей. Став преемницей Всесоюзной студии грамзаписи, "Фирма Мелодия" вплоть до распада СССР являлась единственной звукозаписывающей компанией в стране. Студии звукозаписи "Мелодии" находились в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе и многих других городах.

В начале 2014 года сообщалось, что российская госкомпания "Мелодия" планирует возродить серийное производство виниловых пластинок.