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Экономика

Глава Alibaba пообещал вывести на китайский рынок 1 млн малых предприятий США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group поможет 1 млн американских предприятий малого бизнеса в экспорте их продукции на китайский и другие азиатские рынки, заявил председатель правления компании Джек Ма после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что избранный президент очень умный. Я рассказал ему свои идеи о том, как улучшить торговлю, особенно что касается малого бизнеса, трансграничной торговли", - рассказал глава Alibaba журналистам.

"В частности, мы говорили о поддержке 1 млн малых предприятий, особенно на Среднем Западе", по продаже сельскохозяйственных товаров и услуг в Китае и других государствах Азии, отметил он. По его словам, китайско-американские отношения "должны укрепиться и стать более дружественными", - сообщает агентство "Синьхуа".

Трамп назвал переговоры с Джеком Ма дружественными, а его самого - "выдающимся предпринимателем", добавив, что вместе они делают "великое дело".

Alibaba Group специализируется на интернет-торговле, создавая площадки и технологии для электронной коммерции. Она владеет крупнейшими в Китае платформами e-commerce, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Теги: Alibaba, Джек Ма, Дональд Трамп, США, Китай
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