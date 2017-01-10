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Экономика

Резервный фонд сократился в декабре 2016 года в два раза

Объем фонда на 1 декабря составлял 2,032 трлн рублей, на 1 января - 972,13 млрд рублей

Резервный фонд сократился в декабре 2016 года в два раза
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем Резервного фонда на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд рублей, что эквивалентно $16,03 млрд, Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4,359 трлн рублей, что эквивалентно $71,87 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. Резервный фонд на 1 декабря составлял 2,032 трлн рублей ($31,3 млрд), ФНБ - 4,628 трлн рублей ($71,26 млрд).

Таким образом, в декабре объем Резервного фонда сократился на 1,060 трлн рублей, ФНБ - на 269 млрд рублей.

В декабре Минфин продал из Резервного фонда $6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов за 966,9 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета. Впервые в 2016 году Минфин продал валюту в апреле на 390 млрд рублей. На такую же сумму продажи были в мае и в августе. Таким образом, в целом за год из Резервного фонда было потрачено на финансирование дефицита 2,137 трлн рублей, что соответствует планировавшимся Минфином объемам расходования фонда (2,1 трлн рублей).

В федеральный бюджет в декабре были зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 15 декабря 2016 года на 10,51 млрд рублей и от размещения средств ФНБ на 8,76 млрд рублей. Также в декабре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, на сумму 2,91 млрд рублей, что эквивалентно $0,05 млрд, и на депозитах в ВЭБе - 1,84 млрд рублей ($0,03 млрд).

Объем Резервного фонда на 1 января 2016 года составлял 3 трлн 640,57 млрд рублей ($49,95 млрд), ФНБ - 5 трлн 227,18 млрд рублей ($71,72 млрд).

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