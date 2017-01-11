Нефть слабо выросла после двух дней падения

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут в среду на новостях о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК, однако остаются под давлением из-за сомнений участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени поднялась на 0,2%, до $53,75 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,3% - до $50,97 за баррель.

Ирак сократил производство на 160 тыс. в день и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Азиатские покупатели, как пишут СМИ, уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

В то же время слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Официальная статистика выйдет в среду, а данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе.

Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. б/c., за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти.

Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. Brent, по прогнозам экспертов Минэнерго, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году и $56,18 - в следующем.

Рынок углеводородов консолидируется на низких отметках, достигнутых в понедельник, из-за сомнений в отношении соблюдения странами ОПЕК согласованных сокращений добычи, а также в быстрой ребалансировке рынка, считают аналитики Citigroup.