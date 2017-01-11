В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В России в 2016 году было открыто 40 нефтегазовых месторождений и 60 месторождений твердых полезных ископаемых, заявил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"По предварительным данным, за 2016 год открыто 40 месторождений углеводородов. Средняя оценка величины месторождения (по сумме категорий С1+С2) составляет по извлекаемым запасам нефти 1,7 млн т, по газу - 14,5 млрд кубометров",- сказал он..

"Наиболее крупные: нефтяное Нерцетинское, расположенное в НАО, оценивается по извлекаемым запасам нефти в 17,4 млн т, оно открыто "Роснефтью"; и нефтегазоконденсатное Верхнеичерское, расположенное в Иркутской области, с извлекаемыми запасами нефти 11,4 млн т, газа - 52,6 млрд кубометров, открытое "Восток-Энерджи", - добавил министр.

По предварительным данным, прирост запасов жидких углеводородов (нефть + конденсат) должен составить 575 млн т, по газу (свободный + газ газовых шапок) - 702 млрд кубометров.

"По твердым полезным ископаемым в 2016 году открыты около 60 месторождений, при этом больше половины из них - мелкие россыпи золота", - сказал Донской.

"Среди впервые поставленных на баланс можно выделить комплексное железорудное месторождение Серовское в Свердловской области с запасами категории АВС1: железо - 62 млн т, хром - 3 млн т, никель - 359 тыс. т", - отметил он.

По словам министра, значительные приросты запасов категории АВС1 получены при доразведке Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае - 2,4 млн т меди, Павловского свинцово-цинкового месторождения в Архангельской области - 11 млн т цинка, Верхнекингашского месторождения в Красноярском крае - 108 т металлов платиновой группы, Олимпиаднинского месторождения золота в Красноярском крае - 54,4 т золота, Накынского рудного поля (трубки Нюрбинская и Ботуобинская).