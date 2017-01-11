СК "Согласие" ушла с рынка ОМС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дочерняя компания СК "Согласие" - ЗАО "Согласие-М" - объявила о завершении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) и дальнейшей ликвидации компании, следует из информации на сайте медстраховщика.

Так, с 31 декабря 2016 года "Согласие-М" прекращает свое существование. Регистр застрахованных будет передан в МГФОМС в соответствии с законом №326 "Об ОМС в РФ".

В СК "Согласие" агентству "Интерфакс" пояснили, что компания уходит с рынка ОМС. "С целью повышения эффективности своей деятельности СК "Согласие" приняла решение сконцентрироваться на рисковом и накопительном страховании, а именно на тех направлениях бизнеса, где компания традиционно занимает лидирующие позиции", - отметили в пресс-службе страховщика.

СК "Согласие-М" работала на рынке ОМС с 1993 года с учетом правопреемства. Уставный капитал компании составляет 60 млн рублей, единственным акционером является ООО "СК "Согласие".

Согласно информации на сайте страховщика, компания оказывала услуги на территории Москвы и Самарской области. Численность застрахованных на 1 мая 2016 года составляла 72,2 тыс. человек, из них в Москве - 42 тыс., в Самарской области - 30,2 тыс. По итогам 2015 года чистая прибыль по РСБУ составила 3 тыс. рублей против 4 тыс. рублей в 2014 году.