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Экономика

Уоррен Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's в дни спада на бирже

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Уоррен Баффет, глава инвесткомпании Berkshire Hathaway и обладатель второго по величине состояния в мире, признался, что экономит на завтраках в McDonald's в дни, когда фондовый рынок падает.

"МакМаффин с беконом, яйцом и сыром стоит $3,17, - говорит инвестор. - Но если рынок открылся в минусе, я предпочту сэндвич за $2,95".

Цитата взята из трейлера к документальному фильму "Стать Уорреном Баффетом", который покажет канал HBO 30 января.

Согласно рейтингу Forbes, состояние 86-летнего Баффета оценивается в $72,4 млрд. По этому показателю он уступает только основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($83,9 млрд).

Теги: Уоррен Баффет
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