Правкомиссия рассмотрит заявку китайского SRF на покупку акций СИБУРа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Правкомиссия по иностранным инвестициям рассмотрит заявку китайского Фонда Шелкового пути (Silk Road Fund, SRF) на покупку акций "СИБУРа", сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание комиссии.

"Сегодня у нас несколько заявок, в том числе от китайской компании "Фонд шелкового пути", которая хотела бы приобрести акции "СИБУРа", - сказал Медведев, открывая заседание правкомиссии по иноинвестициям.

Он отметил, что помимо этого вопроса "есть и некоторые другие вопросы в повестке дня". "Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. Ценим, что встречный интерес (иностранных инвесторов - ИФ) сохраняется, в чем-то он даже укрепился", - сказал Медведев.

"Есть позитивные сдвиги. Конечно, общая сумма (сделок с иностранными инвесторами в 2016 году - ИФ) пока далека от показателей более благополучного 2014 года, на докризисные показатели мы еще не вышли, но, тем не менее, есть неплохие результаты. Наша страна по-прежнему открыта для тех, кто хочет здесь развивать свое дело, кто понимает, что возможности нашего рынка, нашей экономики большие", - заявил премьер.

Как сообщалось, в конце прошлого года акционеры "СИБУРа" и представители китайского инвестиционного Фонда шелкового пути (Silk Road Fund) подписали окончательные документы сделки по приобретению фондом 10% "СИБУРа". В церемонии подписания приняли участие председатель совета директоров "СИБУРа" Леонид Михельсон, председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов и президент Фонда шелкового пути Ван Яньчжи.

Акции для совершения сделки после получения согласия российских регулирующих органов переведены на кипрскую компанию "Мэнинвест Лимитед".

Исходя из сообщений компании, около 9% акций продаст мажоритарный владелец "СИБУРа" Леонид Михельсон (пока владеет 43,2%). Другие крупные владельцы - Геннадий Тимченко (14,2%) и Кирилл Шамалов (20,9%) не участвуют в сделке. Акционерами "СИБУРа" также являются нынешние и бывшие топ-менеджеры компании через ООО "Капитал М" (11,25%), включая главу компании Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова.

В конце 2015 года была закрыта сделка по покупке китайской нефтехимической корпорацией Sinopec 10% "СИБУРа", которая имеет разрешение правкомиссии по иноинвестициям на покупку до 20% акций российского нефтехимического холдинга.